Mit diesen Titeln kommt der MSC Marktoberdorf von der deutschen Meisterschaft zurück

Die jungen Fahrer des Motorsportclubs Marktoberdorf sind im Kartslalom sehr erfolgreich. Bei der deutschen Meisterschaft stehen sie mehrfach auf dem Podest.

23.10.2023 | Stand: 09:00 Uhr

„Was für ein Wochenende!“, sind Vorstand und Mitglieder des Motorsportclubs Marktoberdorf begeistert. Mit fünf Kartslalomfahrern war der Verein bei der deutschen Meisterschaft in Wülfrath in Nordrhein-Westfalen vertreten. Schon diese große Anzahl an Qualifizierten ist ein großer Erfolg. Doch das war den Fahrern nicht genug: Auf der Rückreise hatten sie noch drei Vizemeistertitel im Gepäck.

Timo Gobig kämpft sich im Kart nach vorn

Es fing schon in der Klasse 1 mit Leon Schneider ausgezeichnet an. Dieser startete am ersten Tag als erster Fahrer auf nasser, laubbedeckter Strecke, machte aber das Beste daraus und fuhr auf Platz zwei. Auch an zweiten Tag war die Strecke noch nass. Trotzdem blieb Leon erneut fehlerfrei und holte sich den Vizemeistertitel.

Ähnlich lief es für Timo Gobig in der K2. Er war am Ende des ersten Tages noch auf Platz drei, arbeitete sich am zweiten Tag auf Rang zwei vor, was auch für ihn den Vizemeistertitel bedeutete.

So endet die Aufholjagd von Leon Helfert

In der Klasse 3 startete Leon Helfert gegen starke Konkurrenz und fand sich zunächst auf Platz fünf wieder. Auch er verbesserte sich am zweiten Tag. Allerdings verpasste als Vierter nur knapp einen Podestplatz. Mit Jannes Fochler gab es noch einen zweiten Marktoberdorfer Fahrer in dieser Klasse. Für ihn war es die erste Teilnahme an einem deutschlandweiten Wettbewerb. Er stand nach dem ersten Tag auf Platz 20. Am zweiten Tag leistete er sich einen Pylonenfehler und wurde 25.

Yanic Thomasini (Mitte hinten mit Brille) und Timo Gobig (links, vor Thomasini) wurden mit der bayerischen Auswahl deutsche Meister. Bild: Jürgen Thomasini

Als letzter Fahrer des MSC ging in der K5 Yanic Thomasini ins Rennen. Er hatte sich zunächst auf Platz vier festgesetzt. Am zweiten Tag verbesserte er sich gleich um zwei Ränge und holte ebenfalls den Titel des Vizemeisters.

Marktoberdorfer fahren im Kart auch für die Bayernauswahl

Doch so ganz ohne Meistertitel sollte es dann nicht nach Hause gehen. Timo Gobig und Yanic Thomasini wurden als Landesmeister in ihren Altersklassen auch für die Mannschaftswertung der Bundesländer mit ihren Ergebnissen gewertet. So holten sie mit den drei anderen bayerischen Landesmeistern mit großem Abstand den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters in den Freistaat Bayern.

