Mülleimer in Marktoberdorf absichtlich in Brand gesetzt

Unbekannte Täter haben in Marktoberdorf einen Mülleimer angezündet, diesmal absichtlich. Das Feuer breitete sich nicht aus - ein Sachschaden entstand trotzdem.

29.03.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Bisher unbekannte Personen haben in einem Mülleimer in der öffentlichen Toilette nahe des Rathauses Marktoberdorf (Richard-Wengenmeier-Platz 1) einen Brand gelegt. (Lesen Sie dazu auch: Brennende Mülltonne in Marktoberdorf)

Der Brand breitete sich nicht aus

Nach Angaben der Polizei verließ das Feuer den Mülleimer nicht, verrußte diesen aber und richtete einen Sachschaden von rund 500 Euro an. Die Tat, von der die Polizei erst jetzt berichtete, ereignete sich schon zwischen 18. und 21. März, also am vorvergangenen Wochenende. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 08342/96040.

