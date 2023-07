Kostenloser Eintritt und jede Menge Programm bei der Museumsnacht in Marktoberdorf

Bei der Museumsnacht in Marktoberdorf ist einiges geboten: Museumsleiterin Josephine Berger präsentiert Reiseberichte von Clemens Fendt aus dem 19. Jahrhundert.

28.06.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Wenn alle Städtischen Museen, das Künstlerhaus und die Stadtbücherei gemeinsam ihre Pforten öffnen, dann heißt das: Es ist wieder Museumsnacht in Marktoberdorf. Auch heuer wartet die Stadt am Samstag, 1. Juli, ab 16 Uhr mit einem bunten und vielfältigen Programm auf – und das bereits zum 21. Jahr in Folge.