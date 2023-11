Musifestival Musica Sacra in Marktoberdorf startet mit besonderem Konzert

Mit Musik im Judentum wird das Festival „Musica Sacra“ in Marktoberdorf eingeläutet. Mit dabei sind Schüler des Gymnasiums und zwei Experten für jüdische Musik.

05.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

2024 ist es soweit: Das Festival „Musica Sacra International“, findet wieder in Marktoberdorf statt. Diesmal unter dem Motto: „Zeit der Angst. Zeit des Vertrauens“. Den Auftakt bildet ein Konzert, das am 14. November im Arthur-Groß-Saal im Gymnasium Marktoberdorf stattfindet. „Hobn mir a Niggundl? Solln wir ein Liedchen wagen? – Musik im Judentum“ lautet der Titel der Veranstaltung, die aktueller ist denn je.

Der israelische Kantor Yoëd Sorek und der Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov präsentieren Gesang und Klaviermusik des Judentums. Ebenfalls wirken am Konzert das Vokalensemble der Mittelstufe (Leitung Susanne Holm) und das Kammerorchester des Gymnasiums Marktoberdorf (Leitung Stephan Dollansky), die tagsüber im Rahmen eines Workshops mit Yoëd Sorek jüdische Lieder einstudieren. Konzert und Workshop finden im Rahmen der Bildungsreihe "Toleranz macht Schule" statt. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe künstlerischer Methoden, Wissen über die Weltreligionen zu vermitteln, um Toleranz zwischen den Glaubensrichtungen zu fördern. Gerade die aktuelle Situation in Israel verdeutlicht, wie wichtig diese Vermittlungsarbeit ist, damit Antisemitismus und Gewalt in Deutschland keinen Platz haben. Religiöse Vielfalt, gegenseitiges Verständnis und Friede zwischen den Kulturen waren von Beginn an Ziele des Musikfestivals „Musica Sacra“.

Prof. Dr. Jascha Nemtsov ist Pianist und Musikwissenschaftler, Professor für Geschichte der jüdischen Musik an der „Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar“, Akademischer Direktor der Kantorenausbildung des „Abraham Geiger Kollegs“ und Assoziiertes Mitglied des „Max-Weber-Kollegs für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien“ an der Universität Erfurt. Yoëd Sorek startete sein Gesangsstudium an der Jerusalemer Akademie. Als Tenor sang er unter anderem mit dem Jerusalemer Symphonie-Orchester und dem MDR-Orchester. Darüber hinaus spezialisierte er sich auf jüdische und jiddische Musik und ist Kantorenstudent am „Abraham Geiger Kolleg“ Potsdam. Seit 2021 ist er Kantor der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover.

In den Vokalensembles und dem Kammerorchester des Gymnasiums Marktoberdorf können sich interessierte und engagierte Schülerinnen und Schüler mit anspruchsvolleren Werken auseinandersetzen. Im Vokalensemble der Mittelstufe wirken Schülerinnen und Schüler der siebten bis neunten Jahrgangsstufe mit. Vorzugsweise bringt das Ensemble Werke des Barock, moderne Arrangements von traditionellen Stücken, neue Chorliteratur oder populäre Musik zur Aufführung.

Das Konzert beginnt am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.