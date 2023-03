Sie brachte ein ganzes Blasorchester zu ihrer Abiturprüfung

Eine junge Hornistin und das Jugendblasorchester überzeugen beim Abitur in Marktoberdorf. Warum Veronika Steinheber ein Orchester für ihre Prüfung brauchte.

Von Dr. Simon Behr

23.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Dass Blechbläser in einer Musikprobe auch mal „Holz“ zur Hand nehmen, könnte auf den ersten Blick in die Annalen der Marktoberdorfer Musikgeschichte eingehen, hat aber seinen Grund in der bemerkenswerten Komposition, die die Abiturientin Veronika Steinheber zu ihrem Abitur-Prüfungsstück erkoren hat. Das Jugendblasorchester Marktoberdorf unter Dirigent Thomas Wieser fungiert hierbei erstmals als Prüfungsorchester.

