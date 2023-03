Chor trifft Electro - am 25. März in der Musikakademie Marktoberdorf

Er hat schon mit Rammstein zusammengearbeitet. Was Sven Helbig und Animato auf die Bühne der Musikakademie Marktoberdorf bringen.

22.03.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Der Dresdner Komponist Sven Helbig, bekannt für seine Zusammenarbeit mit den Pet Shop Boys und Rammstein, hat ein klassisches Chorwerk mit Begleitung durch elektronische Livemusik geschaffen. „Helbig gibt der klassischen Musik neue Impulse“, beschreibt es der Dirigent Wilhelm Keitel, dem zu verdanken ist, dass Helbig mit seinem Konzertprojekt Station in Marktoberdorf macht. Er knüpfte auch die Verbindung zum Marktoberdorfer Vokalensemble Animato, das verstärkt durch drei weitere Sängerinnen und Sänger den Chorpart unter Leitung von Bernhard von Almsick einstudiert hat. Das Dirigat führt, wie berichtet, Keitel aus.

Kunstvolle Stimmführung trifft auf subtile, elektronische Klänge - und das in Marktoberdorf

Bei dem multimedialen Konzertprojekt werden die Zuhörenden in zehn Episoden auf eine poetische Reise auf der Suche nach dem Menschlichen mitgenommen. Kunstvolle Stimmführung trifft dabei auf subtile, elektronische Klänge. Im Hintergrund laufen passende Bildwelten, die der isländische Künstler Máni M. Sigfusson geschaffen hat. Die Sängerinnen und Sänger treten in Kostümen der Berliner Modedesignerin Esther Perbandt auf. Helbig spielt selbst vor Ort die elektronische Live-Musik ein.

Das Konzert „I eat the sun and drink the rain“ für Chor und Live-Electronics findet am Samstag, 25. März, um 19 Uhr im Richard-Wengenmeier-Saal in der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf statt. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Lesen Sie auch: Der neue künstlerische Leiter: Musikalisch breit aufgestellt und erfahren