Musiker des JBOs Marktoberdorf treten in TV-Sendung auf

Der Medienrummel rund um das Projekt mit Simon Rattle bricht nicht ab: Am Freitag sind Mitglieder des Jugendblasorchesters Marktoberdorf im Fernsehen zu sehen.

03.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Im Probenraum des Jugendblasorchesters Marktoberdorf (JBO) hängt eine handgeschriebene Karte: "We can make so much happen here together", steht darauf geschrieben. "Gemeinsam können wir hier so viel bewegen." Gezeichnet ist sie mit "Ihr Simon Rattle". Dass das JBO eine Nachricht von einem der berühmtesten Dirigenten der Welt an der Wand hängen hat, verwundert hier niemanden mehr. Das Orchester ist nämlich beim Projekt „Symphonischer Hoagascht“ des Bayerischen Rundfunks dabei. Im Zuge dessen kam Stardirigent Simon Rattle Anfang Oktober persönlich nach Marktoberdorf, um mit dem Ensemble zu proben. Nun steht bereits das nächste Highlight an. "Am 3. November sind wir bei der Fernsehshow ,Wir in Bayern' zu Gast", erzählt JBO-Dirigent Thomas Wieser. Für das Orchester geht es nun Schlag auf Schlag. Wie das die jugendlichen Musiker erleben, erzählen sie nach ihrer wöchentlichen Probe - zwischen Herbstkonzert und TV-Vorbereitungen.

