Über Depression sprechen und Mut machen: Radtour mit einer besonderen Mission

Die Mut-Tour möchte auf die Krankheit Depression aufmerksam machen: Betroffene erzählen, weswegen sie dabei sind und welche Ziele sie haben.

31.07.2023 | Stand: 18:23 Uhr

Johanna Roth ist 15 Jahre alt, als sie in eine Essstörung rutscht, bei der sie am Ende in eine Klinik eingewiesen wird. Einige Zeit später entwickelt sie eine Depression. „Es gab Zeiten, da fühlt man sich nicht mehr wie ein Mensch“, sagt Roth. Nun möchte sie anderen helfen, die ebenfalls an einer psychischen Erkrankung leiden. „Es ist wichtig, darüber zu sprechen“, sagt die heute 24-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.