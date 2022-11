Mutter und Tochter aus Marktoberdorf gemeinsam erfolgreich

Lena und Susanne Rossmanith vom TSV Marktoberdorf werden im Crosslauf bayerische Meisterinnen. Warum beide von diesem Erfolg überrascht sind.

21.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Lena Rossmanith vom TSV Marktoberdorf ist überraschend bayerische Meisterin im Crosslauf geworden. Über den selektiven und profilierten Wiesenkurs im niederbayerischen Zenting kam die 14-Jährige bei schönem Herbstwetter bestens zurecht.

In der ersten halben von zwei Runden hielt sich Lena im Hintergrund. Als jedoch die Spitze eine Lücke reißen wollte, hielt sie an Position vier taktisch gut Anschluss. Die ersten beiden, ein Jahr älteren Läuferinnen Änne Rothe vom LAC Passau und Antonia Kräußlich vom TSV Bad Rodach bauten etwas den Vorsprung aus. Lena schob sich auf Position drei vor und gab sie trotz Angriffs der hinter ihr laufenden Athletin nicht ab. Der dritte Platz im Lauf der weiblichen U16 bedeutete den ersten Platz in der W14. Damit hatte Lena nicht gerechnet, denn es waren einige Läuferinnen am Start, die diese Saison auf der Bahn schneller gewesen waren.

So groß war der Vorsprung für Susanne Rossmanith im Ziel

Trainerin Susanne Rossmanith, die bei Meisterschaften für die LG Allgäu startet, hatte am Vormittag schon vorgelegt und den Gesamtlauf der Seniorinnen (W35 und älter) mit deutlichem Abstand gewonnen. So wurde sie mit mehr als einer Minute Vorsprung ebenfalls unerwartet bayerische Seniorenmeisterin in der Klasse W50.

Eine Woche vorher startete ein sehr kleines Marktoberdorfer Team beim 37. Ronsberger Crosslauf, der wie jedes Jahr in familiärer Atmosphäre ausgetragen wurde. So war die elfjährige Maia D’Aquino die Strecke über einen Kilometer in 4:05 Minuten schnellstes Mädchen – nur drei Sekunden hinter dem besten Buben. Ihr achtjähriger Bruder Luis (FC Thalhofen) hatte sich spontan zum Start entschieden, lief ein tolles Rennen und wurde in 4:21 Minuten Zweiter in seiner Altersgruppe. Luis Mariner, elf Jahre alt, sammelte bei seinem ersten Start für den TSV Marktoberdorf Wettkampferfahrung. Er musste dem hohen Anfangstempo etwas Tribut zollen und wurde Vierter der M11.

Es war nicht der einzige Erfolg beim Lauf für Mutter und Tochter

Über zwei Kilometer hatte Lena Rossmanith in dem gleichaltrigen Julian Raupold vom TV Sontheim einen guten Gegner. Bis zuletzt blieb es spannend, jedoch platzierte sich Luis im Zielsprint knapp vor Lena. Nichtsdestotrotz holte sich Lena einen deutlichen Sieg bei der weiblichen U16.

Über die 8,1 Kilometer ging Susanne Rossmanith für den TSV an den Start. Sie teilte sich das Rennen, das nach zwei Kilometer einen langen und steilen Anstieg aufwies, gut ein und erreichte hinter den beiden deutlich jüngeren Athletinnen Kathrin Geiger vom SV Steinheim und Natalie Rauh, TV Kempten, das Ziel auf Gesamtplatz drei, was den Sieg in der Altersklassenwertung bedeutete.

