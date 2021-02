Zur Weihnachtszeit hat sich eine Brandente am Forggensee eingefunden. Weshalb das ungewöhnlich ist.

Von Richard Wismath

03.01.2021 | Stand: 08:18 Uhr

Seit einigen Tagen befindet sich eine Brandente am Forggensee. Die Brandente, wegen ihrer Größe auch Brandgans genannt, ist an den Meeresküsten Westeuropas nördlich bis Skandinavien, ferner am Schwarzen und Kaspischen Meer an Salzseen beheimatet. Zur Zugzeit kommt sie auch an die Gewässer der Binnenseen bis zum Alpenrand.