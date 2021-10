Nach 112 Jahren: Männerchor in Biessenhofen löst sich auf

112 Jahre gab es die Sängergemeinschaft in Biessenhofen. Nun hat sie sich aufgelöst. Warum sich die Mitglieder für diesen Schritt entschieden haben.

11.10.2021 | Stand: 11:27 Uhr

Als der Männerchor Biessenhofen zum allerletzten Mal den Abendfrieden sang, war dies ein sehr emotionaler Moment, erzählt Dr. Klaus Reiß. Über viele Jahrzehnte hinweg hatten die Chormitglieder zusammen gewirkt, Freundschaften waren entstanden, viel Herzblut war geflossen. Nun stimmten sie zum letzten Mal ein gemeinsames Lied an. „Nach 112 Jahren Bestehen haben wir uns aufgelöst“, sagt Reiß und blickt auf die vielen Unterlagen vor sich. Es ist eine bewegte Geschichte, die der Männerchor Biessenhofen hinter sich hat. Mit der Auflösung ist nun auch sein letztes Kapitel beendet.

Klaus Reiß aus Marktoberdorf war 23 Jahre Dirigent beim Männerchor und die vergangenen fünf Jahre der Vorstand. Er weiß viel über den Chor zu erzählen, der, wie er sagt, eine eingeschworene Gemeinschaft war. Und doch stellte Reiß im Oktober vergangenen Jahres die entscheidende Frage: „Wollen wir aufhören?“

Sänger stimmten Auflösung zu

Die Sänger hatten sich damals in Reiß’ Garten versammelt. Alle waren gekommen und alle stimmten dem Vorschlag sofort zu. „Lange wäre es eh nicht mehr gegangen“, sagt Reiß und zuckt mit den Schultern. Die Sänger wurden immer älter, Nachwuchs rückte keiner mehr nach. „Die Entscheidung fiel nicht schwer“, sagt Reiß.

Der Männerchor Biessenhofen hat eine lange Geschichte. 1909 wurde er gegründet. 24 Männer hatten damals ihren ersten öffentlichen Auftritt auf dem Veteranenjahrtag. Die Sängergemeinschaft kam bei der Bevölkerung sehr gut an. Zu Beginn hieß der Chor noch „Männerchor Frohsinn Biessenhofen“. Mit der Zeit nannte er sich nur noch „Männerchor Biessenhofen“. „Wir waren aber bis zum Ende eine fröhliche Gemeinschaft“, betont Reiß.

Über die Jahre hinweg etablierte sich der Männerchor als eine feste musikalische Größe. Regelmäßige Auftritte beim Veteranentrauertag, bei Konzerten und Beerdigungen folgten. Der erste Dirigent des Chors war Hugo Probst. 43 Jahre dirigierte er den Männerchor. „Er war ein musikalisches Urgestein“, sagt Reiß. Der Marktoberdorfer stieß 1982 unter dem Dirigenten Georg Lang-Eurisch zu der Sängergemeinschaft hinzu. „Ich habe mir damals gedacht, dass ich noch nie so einen guten Chor gehört habe.“

Männerchor Biessenhofen hatte 2007 seinen Höhepunkt

Lesen Sie auch

Buchloer Kirchenchor stellt sich komplett neu auf Projektchor startet im Herbst

Den Höhepunkt des Chors sah Klaus Reiß jedoch 2007 bei einem Festkonzert mit dem St. Wolfgangschor aus Lengenwang. Ein paar Monate vorher war die Dirigentin Johanna Schmid-Eiband zu dem Chor gestoßen. Sie führte dieses Amt zusammen mit Reiß aus. „Nach nur kurzer Zeit dirigierte sie den Psalm 43 von Felix Mendelssohn Bartholdy – achtstimmig.“ Während Schmid-Eiband eher die ernsteren Lieder für den Chor setzte, konzentrierte sich Reiß auf leichte und lustige Lieder. 13 Jahre teilten sich die beiden das Dirigat. „Die meiste Arbeit fand vor den Proben statt. Dort wurden die Weichen gestellt“, sagt Reiß. Die Noten wurden studiert, die Lieder für den Chor aufbereitet. Im Laufe der Zeit wurden die Proben weniger. Früher trafen sich die Sänger noch einmal pro Woche in der Alten Volksschule in Biessenhofen. „Danach saßen wir immer noch auf ein Bier zusammen.“ Nachdem die Proben manchmal nicht ganz so gut besucht waren, einigte man sich darauf, jeden zweiten Freitag im Monat zu proben.

Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte der Chor beim Veteranenjahrtag im November 2019. Die letzte gemeinsame Probe war im März 2020. Dann kam Corona. Die Sänger mussten es hinnehmen, dass keine Proben mehr möglich waren. „2020 wurden keine Mitgliedsbeiträge erhoben“, sagt Reiß. Austritte aus dem Chor habe es nicht gegeben.

Der Männerchor wird durch 43 passive Mitglieder unterstützt. Auch diese stimmten der Auflösung zu. Beim letzten Treffen klärten die Mitglieder noch, was mit dem Vereinsgeld passieren soll. „Wir haben uns entschlossen, das Geld zu spenden.“ Klaus Reiß sagt abschließend: „Wir blicken mit Dankbarkeit zurück.“ Und das Aus des Chors bedeute auch nicht, dass man sich nicht mehr sieht. „Die Freundschaften bleiben auch ohne einen festen Termin bestehen.“

Daten und Fakten zum Männerchor Biessenhofen