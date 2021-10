Nach Aufregung um den Bau eines Helikopterlandeplatzs in Görisried: Das sagt der Firmenchef dazu

Die SBM Maschinen GmbH möchte einen Hubschrauberlandeplatz bauen. Bürger sorgen sich wegen Lärmbelästigung. Der Firmenchef bezieht nun Stellung zu den Plänen.

Zahlreich waren die Bürgerinnen und Bürger zum Bürgergespräch in die Mehrzweckhalle Görisried gekommen. Anlass der Versammlung war der geplante Hubschrauberlandeplatz, den die Firma SBM Maschinen GmbH beantragt hat. Das Unternehmen mlchte Ultraleichthubschrauber herstellen. Die Bürger befürchten jedoch eine große Lärmbelästigung sowie Beeinträchtigungen des Tourismus.

Bürgermeister Dr. Stephan Bea erläuterte nochmals den Stand des Verfahrens zur Genehmigung des Hubschrauberlandeplatzes (wir berichteten). Es stehe noch ganz am Anfang. Die Unterlagen könnten jederzeit bei der Gemeinde eingesehen werden. Die Bürger hätten bis zum 27. Oktober die Möglichkeit, ihre Bedenken und Einsprüche schriftlich oder zur Niederschrift einzureichen. Sie werden dann an die Genehmigungsbehörde Luftamt Süd zur Auswertung weitergeleitet.

Bürgermeister: Die Gemeinde Görisried profitiert davon

Aus der Reihe der Zuhörer wurde darauf hingewiesen, dass zum Verfahren auch das Landratsamt und die Naturschutzbehörde gehört werden müssten. Alle zu beteiligenden Fachbehörden seien vom Luftamt Süd ebenfalls um ihre Stellungnahmen gebeten worden, antwortete der Bürgermeister. Der Gemeinderat habe sich eingehend mit dem Projekt befasst und stehe einstimmig voll dahinter. Denn es biete sowohl der Firma als auch der Gemeinde sehr interessante, spannende und attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten, sagte Bea.

Michael Steinbeck, Geschäftsführer der SBM Maschinen GmbH, erläuterte die einzelnen zur SBM Unternehmensgruppe gehörenden Firmen und die Ausrichtung ihrer Tätigkeiten. Die SBM Maschinen GmbH, 2004 gegründet, ist im Maschinenbau und der Entwicklung für die Luftfahrt tätig. Anhand entsprechender Fotos zeigte Steinbeck den geplanten Standort des Landeplatzes mit An- und Abflugsektoren und an welchen Stellen der nächstliegenden Bebauung die Immissionspunkte von einem Gutachter für das Schallgutachten berechnet worden sind. Auch die an diesen Stellen errechneten durchschnittlichen und maximalen Messwerte stellte er vor.

In der Diskussion zeigte sich, dass einige der Anwesenden sich die ausgelegten Unterlagen ganz genau angeschaut hatten. Es wurde bemängelt, dass beim Abflug in Richtung der Marktoberdorfer Straße mit entlang laufendem Radweg die Flughöhe erst elf Meter betrage. Insbesondere radfahrende Kinder, aber auch Autofahrer könnten sich vor einem plötzlich auftauchenden Hubschrauber erschrecken.

Entstehen 200 neue Arbeitsplätze in Görisried?

Dass im geplanten Hallenneubau, in dem nicht nur Hubschrauber gebaut werden sollen, im Laufe der kommenden Jahre tatsächlich bis zu 200 neue Arbeitsplätze entstehen, wurde bezweifelt, da einer der Investoren aus China komme. Einige Zuhörer waren auch skeptisch, dass Görisried von Gewerbesteuerzahlungen der SBM-Unternehmensgruppe profitiere. Bürgermeister Bea widersprach dieser Aussage: Schon heute profitiere Görisried von der SBM-Unternehmensgruppe.

Aus seiner Sicht gehe es bei diesem Projekt aber vor allem um die Gestaltung der Zukunft und um die Chancen, welche sich daraus für die Firma und die ganze Gemeinde in den kommenden Jahren ergeben. Er betonte auch, dass der geplante Landeplatz seitens der Gemeinde nur genehmigt und ermöglicht werde, wenn die Produktion der Hubschrauber in Görisried tatsächlich umgesetzt wird. Ex-Bürgermeisterin Thea Barnsteiner erinnerte an die einstige prekäre Lage Görisrieds. Als sich ihrerseits die Unternehmungsgruppe in Görisried ansiedelte, sei man darüber sehr froh gewesen.

Auswirkungen auf Tourismus?

Von den Anwesenden wurden auch Einbußen im Tourismus befürchtet. Ihre Sorge ist, dass Gäste wegen des Fluglärms ausbleiben und junge Familien abwandern. Steinbeck wies darauf hin, dass sich Mitarbeiter der Firma inzwischen auch in Görisried angesiedelt haben. Der Vorschlag, an einem vereinbarten Zeitpunkt einen Lärmtest mit den errechneten Messwerten durchzuführen, wurde auch von Bürgermeister Bea begrüßt.

Michael Steinbeck lud alle ein, sie könnten jederzeit die Firmenräume besichtigen und sich auch jederzeit mit Fragen an ihn wenden. Letztlich wurde festgehalten, sich um gegenseitiges Verständnis und Miteinander bemühen zu wollen.