"Unvergessliches Erlebnis": So erinnern sich Menschen aus der Region an Papst Benedikt XIV.

Der ehemalige Papst Benedikt XVI. wird nun bestattet. Das weckt bei einigen Menschen aus der Region Erinnerungen. Peter Heigl kannte ihn sogar persönlich.

04.01.2023 | Stand: 18:28 Uhr

Nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XIV. trauern Katholiken aus der ganzen Welt. Am Donnerstag wird der 265. Papst im Petersdom in Rom beerdigt. Auch im mittleren Ostallgäu erinnern sich Menschen an den bayerischen Geistlichen.

Iris Unsin hat die Papstwahl im Jahr 2005 in Rom knapp verpasst

„Die Nachricht von seinem Tod hat mich wehmütig werden lassen, aber er hat ein gesegnetes Alter erreicht“, sagt Iris Unsin aus Geisenried. Sie war im Jahr 2005 kurz nach der Papstwahl mit einer Reisegruppe um den kürzlich verstorbenen Marktoberdorfer Josef Hönle in Rom. Sie hätten den weißen Rauch, der die Wahl eines neuen Papstes verkündet, und die Inthronisierung nur knapp verpasst, erzählt sie.

Es sei etwas ganz Besonderes, zu dieser Zeit in der Heiligen Stadt gewesen zu sein. „Wildfremde Italiener haben uns beglückwünscht zum deutschen Papst und konnten gar nicht verstehen, dass wir nicht jubelnd und tanzend durch Rom ziehen.“

Im Jahr 2006 besuchte Papst Benedikt Bayern: Gläubige aus Marktoberdorf und der Region waren live dabei

Bei diesem Besuch habe die heute 65-Jährige den Pontifex nicht zu Gesicht bekommen. Aber etwa ein Jahr später bekam Unsin ihre Gelegenheit. Papst Benedikt war im September 2006 auf pastoralem Heimatbesuch in Bayern. Sechs Tage lang reiste er unter anderem nach München, Regensburg, Freising und Altötting.

Und das ließen sich auch seine Schäfchen aus dem Ostallgäu nicht entgehen. Auch aus den Pfarreiengemeinschaften Stötten und Marktoberdorf fuhren die Gläubigen zu dem gigantischen Gottesdienst auf dem Freigelände der Neuen Messe in München mit rund 250.000 Menschen.

Unsin bewunderte den Kardinal bereits vor seiner Wahl zum Papst

„Das war ein unvergessliches Erlebnis“, schwärmt Unsin. Nach all den Jahren sind ihr Details entfallen, aber die Atmosphäre sei „toll“ gewesen. Schon lange vor seiner Wahl zum Papst habe sie Benedikt als Bischof und Kardinal verehrt. „Seine Interviews im Fernsehen habe ich immer verfolgt und gespürt, was für eine Aura dieser Mensch hat. Und seine Intelligenz stand schon immer außer Frage“, beschreibt sie ihre Bewunderung für das ehemalige Oberhaupt der katholischen Kirche. „Wenn ich auch nicht in allem mit ihm konform ging, zum Beispiel mit seiner Sicht auf das Zölibat, so wird er für mich immer ein ganz besonderer Mensch sein“, sagt sie.

Iris Unsin ist großer Papst Benedikt XVI. Fan. Bild: Osterried

Peter Heigl kannte den ehemaligen Papst Benedikt aus seiner Schulzeit persönlich

Dr. Peter Heigl, Autor und Dozent aus Wald, kannte Kardinal Ratzinger persönlich. „Wir waren auf demselben Internat, dem erzbischöflichen Studienseminar St. Michael in Traunstein, und der gleichen Schule, dem staatlichen Chiemgau-Gymnasium“, erzählt der heute 76-Jährige. Als Heigl dort Schüler war, war Joseph Ratzinger bereits in seinen Dreißigern.

Benedikts Bruder Georg Ratzinger war dort Leiter des Chors. Daher kam der spätere Papst öfter in die Heimat und sein altes Internat zurück und besuchte seinen Bruder, erzählt Heigl. Wenn der Geistliche dann eine Messe feierte, habe der junge Heigl des Öfteren ministriert.

Der 76-Jährige beschreibt Benedikt als einen „ein wenig weltfremden, entrückten, aber sehr gelehrten Mann. Er hatte eine eher dünne Stimme, keine, die Autorität ausstrahlte.“ Aber was er in Predigten sagte, sei stets durchdacht und überlegt gewesen. „Ich sehe ihn noch vor mir, den damals schmalen, vergeistigten Mann, zusammen mit seinem ebenfalls damals noch schmalen Bruder.“

Kardinal Ratzinger schrieb Heigl aus Rom sogar einen Brief

Als Joseph Ratzinger bereits Kardinal war, trafen sich die beiden bei einem Jubiläum ihres Gymnasiums in Traunstein und kamen ins Gespräch. Heigl erinnert sich an eine sehr familiäre, herzliche Atmosphäre, die Kardinal Ratzinger als „Familientreffen“ beschrieb. „Nach dem Treffen schrieb ich ihm einen Brief mit einer theologischen Frage.“ Und der Kardinal antwortete aus Rom. „Er hat mir eine ausführliche und belesene Antwort geschrieben.“ Das sei für Heigl eine große Ehre gewesen.

Dr. Peter Heigl hatte mit Papst Benedikt XIV. Briefkontakt, als er noch Kardinal in Rom war. Bild: Osterried

Dennoch sieht sich der 76-Jährige, der selbst Theologie und Philosophie studiert hat, auf der Seite all jener, die Benedikt und seine Ansichten mit Skepsis betrachten: „Er hat zu sehr an alten Traditionen festgehalten“. Als Beispiele nennt er das Beharren auf der traditionellen Sexualmoral und der fehlende Gleichberechtigung der Geschlechter in der Kirche.

Papst Benedikt sei im persönlichen Umgang freundlich, bescheiden und einfühlsam gewesen

Er sei ein Gelehrter auf dem Papstthron gewesen, ein Mann von großer sprachlicher Brillanz und Gelehrsamkeit. „Aber der im persönlichen Umgang freundliche, bescheidene und einfühlsame Benedikt XVI. machte als Papst und Staatsmann viele Fehler“, meint Heigl und verweist unter anderem auf die Rehabilitation eines Bischofs, der den Holocaust leugnete, und den Umgang mit dem sexuellen Missbrauch in der Kirche. Dennoch zollt Heigl dem kürzlich Verstorbenen tiefen Respekt. „Er wollte eine heile, friedvolle Welt und er hat dafür sein Bestes gegeben.“

