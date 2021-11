Das Schulzentrum am Mühlsteig wurde am Montagmorgen wegen einer „Bedrohungslage“ evakuiert. Lehrkräfte betreuten die Schüler am Bahnhof sowie in der Turnhalle beim Stadion, bis Entwarnung gegeben wurde. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.