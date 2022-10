Nach dreieinhalb Jahren: Pfarrerin Böhm verlässt das Günztal

Evangelische Kirchengemeinde Obergünzburg verabschiedet herzlich die Pfarrerin Mona Böhm. Sie war seit 2019 im Günztal. Ihre neue Stelle steht schon fest.

11.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Pfarrerin Mona Böhm verlässt die evangelische Kirchengemeinde Obergünzburg nach Beendigung ihres Probedienstes. Seit März 2019 wirkte sie im Bereich der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften Obergünzburg und Unterthingau sowie im Markt Ronsberg.

Prägende Eindrücke in Obergünzburg

In ihrer Abschiedspredigt griff Pfarrerin Böhm als einen prägenden Eindruck die Weihnachtsgottesdienste 2020 auf dem Obergünzburger Marktplatz auf. Hier sei der Zusammenhalt über die Gemeinde hinaus besonders zu spüren gewesen. Alle halfen zusammen, die politische Gemeinde, die katholische Kirchengemeinde, das Blasorchester und die vielen anderen Helferinnen und Helfer, sodass doch zusammen Weihnachtsgottesdienst gefeiert werden konnte, erinnerte sich die Pfarrerin.

Pfarrerin Mona Böhm verlässt die evangelische Kirchengemeinde Obergünzburg nach Beendigung Ihres Probedienstes. Seit März 2019 wirkte sie im Günztal. Bild: Christine Räder

Bürgermeister Lars Leveringhaus dankte Pfarrerin Böhm für ihr engagiertes Wirken und die gute Zusammenarbeit mit den politischen Gemeinden in den vergangenen dreieinhalb Jahren.

Gute Zusammenarbeit in Obergünzburg

Der Vertrauensmann des Kirchenvorstands, Günter Räder, verabschiedete die Pfarrerin mit einem kleinen Präsent und dankte herzlich für die gute Zusammenarbeit. Besonders ihre Predigten seien sehr beliebt gewesen. Räder dankte zudem nochmals der katholischen Kirchengemeinde für die jahrelange Überlassung der Nikolauskirche am Friedhof, in der in der Coronazeit die evangelischen Gottesdienste gefeiert wurden. Pfarrerin Böhm hat dort mehr Gottesdienste gehalten als in der evangelischen Elisabethenkirche.

Ab Mitte Oktober tritt Böhm ihre neue Pfarrstelle in Augsburg Hochzoll an.

Lesen Sie auch

Neue Pfarrerin in Kaufbeuren Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück ist das neue Gesicht der Dreifaltigkeitskirche

Lesen Sie auch: