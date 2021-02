Feuerwehren spenden ihre ausgemusterte, aber brauchbare Ausrüstung. Obergünzburger nehmen am Hilfskonvoi teil. Dabei treffen sie auf einige Herausforderungen.

12.01.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Bepackt bis unters Dach war das Transportfahrzeug, mit dem die Feuerwehrler vom Gerätehaus in Obergünzburg aus mit einer Zwischenstation in Rosenheim nach Kroatien aufgebrochen sind. Sie sind Teil eines Hilfstransports, den der bayerische Landesfeuerwehrverband organisiert hat. Denn nach dem schweren Erdbeben in Kroatien Ende des vergangenen Jahres war die Not dort groß. Die Feuerwehren dort brauchten dringend Hilfe, um einsatzfähig zu bleiben oder wieder zu werden.