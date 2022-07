Politiker fordern mehr Polizei und Videoüberwachung an Schule in Marktoberdorf

Unbekanter schmiert brutale Drohung an Realschule in Marktoberdorf. Bürgermeister: "Das muss aufrütteln." Warum er sich mehr Polizei in der Stadt wünscht.

16.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nach der erneuten Bedrohungslage am Schulzentrum in Marktoberdorf haben Kommunalpolitiker Forderungen gestellt nach mehr Polizeipräsenz und einer Videoüberwachung der Schulen. "Kameras zeichnen nicht nur auf, sie schrecken auch ab“, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker. Allerdings gab Zinnecker auch zu bedenken, „dass zurecht hohe datenschutzrechtliche Hürden bestehen.“ Der Markoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell fordert daher eine stärkere Polizeipräsenz in Marktoberdorf. Dies sei wichtig, um künftige Vorfälle dieser Art zu vermeiden.

