Nach Feuer in Sulzschneid: Betroffene sind von der Hilfsbereitschaft überwältigt

Vor vier Wochen vernichtete ein Feuer in Sulzschneid große Teile von zwei Bauernhöfen. Wie die beiden Betroffenen den Brand und die Tage danach erlebt haben.

19.10.2022 | Stand: 18:21 Uhr

„Es ist schlimm, wenn es bei anderen brennt. Aber wenn es bei Dir selbst brennt, ist das zehnmal schlimmer. Mindestens.“ Richard Wagner versucht in Worte zu fassen, was eigentlich kaum in Worte zu fassen ist. Gut vier Wochen ist es her, dass ein verheerendes Feuer im Marktoberdorfer Stadtteil Sulzschneid (Ostallgäu) große Teile zweier Bauernhöfe vernichtet und einen Millionenschaden angerichtet hat. Und doch überwiegt bei ihm und bei Gerhard Schmid, bei dem das Feuer ausgebrochen war, die Zuversicht. Denn die vielfältige Hilfe, die ihnen zuteil wurde und noch wird, sei überragend.

