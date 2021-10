Verletzte oder gar Tote: Wie verarbeiten Feuerwehrkräfte belastende Einsätze?

Benedikt Gruber ist beim Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu für die Seelsorge zuständig und kommt, wenn die Belastung groß ist - wie beim Unglück in Wald.

Als am Abend des 27. Septembers Großalarm ausgelöst wurde, sollte dies für die Rettungskräfte alles andere als ein gewöhnlicher Einsatz werden. Ein Ultraleichtflugzeug war bei der Gemeinde Wald abgestürzt (wir berichteten). Die beiden Insassen mussten mit schwerem Gerät aus den Wrackteilen befreit werden. Der Pilot überlebte schwerst verletzt, sein Begleiter verstarb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort. „Einsätze, bei denen Menschen ums Leben kommen, können für Rettungskräfte sehr belastend sein“, sagt Benedikt Gruber. Er ist beim Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu für die Seelsorge zuständig und betreut Kameraden nach besonders schweren Unfällen.

Als eine der ersten Wehren traf die Feuerwehr Marktoberdorf beim Flugzeugabsturz in Wald ein. „Wir waren mit 20 Einsatzkräften relativ früh am Ort“, erzählt Mathias Osterried, Pressesprecher der Feuerwehr. Die zwei Insassen waren noch in der Maschine eingeklemmt. Neben der Ortswehr aus Wald wurden auch die Feuerwehren aus Marktoberdorf und Seeg alarmiert. „Beide Feuerwehren sind auf technische Rettungen spezialisiert und mit den hydraulischen Geräten, also Schere und Spreizer, ausgestattet“, sagt Osterried.

EInsatzkräfte befreien Männer aus Flugzeugwrack

Die Einsatzkräfte befreiten die zwei Männer aus den Wrackteilen der Maschine. „Die Rettung an sich ist ähnlich wie bei einem Autounfall“, sagt der Pressesprecher der Marktoberdorfer Feuerwehr. Die Überreste des Flugzeugs wurden auseinandergeschnitten – ein Vorgang, den die Rettungskräfte kennen und oft geübt haben. „Die Feuerwehr Marktoberdorf rückt oft zu Unfällen aus. Das ist für uns keine ungewohnte Situation“, sagt Mathias Osterried.

Bis um 1 Uhr nachts war die Feuerwehr Marktoberdorf am Unglückstag vor Ort. Am nächsten Morgen rückten die Einsatzkräfte erneut aus, um die Trümmerteile der verunglückten Maschine zu beseitigen. Eine Tragfläche hatte sich in einigen Metern Höhe in einem Baum verfangen, den das Flugzeug beim Absturz gestreift hatte. „Wir haben die Teile mit der Drehleiter heruntergeholt.“

Die Feuerwehr bespricht die Einsätze immer im Nachgang. „Und das aus zwei Gründen: um das Gesehene zu verarbeiten und um zu besprechen, wie was gelaufen ist“, erklärt Osterried. Betroffene Zivilisten wie Ersthelfer vor Ort erhalten psychologische Unterstützung vom Kriseninterventionsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Einsatzkräfte werden von der Psychosozialen Notfallversorgung und Seelsorge (PSNV-E) des Kreisfeuerwehrverbands Ostallgäu betreut.

Benedikt Gruber ist eines der zehn ehrenamtlichen Mitglieder des PSNV-E-Teams und kümmert sich um Kollegen im gesamten Landkreis Ostallgäu sowie in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren. Auch er rückte zu dem Flugzeugabsturz bei der Gemeinde Wald aus.

In diesen Fällen wird das PSNV-E-Team zum Unfall gerufen

Ob das PSNV-E-Team zu Einsätzen dazugerufen wird, entscheidet jeweils der Einsatzleiter, erklärt Benedikt Gruber. „Es kommt immer darauf an, wie nah die Feuerwehr dran ist“, sagt er. Kennen die Einsatzkräfte die Verletzten, ist die Belastung umso größer. „Genauso verhält es sich bei Unfällen, an denen Kinder beteiligt sind.“ Zudem spiele es auch eine Rolle, welche Einsätze die Feuerwehren gewohnt sind. Rettungskräfte, die häufiger mit Verletzten oder gar Toten konfrontiert sind, gehen anders damit um.

Er und seine Kollegen wurden beim Flugzeugunglück in Wald über die integrierte Leitstelle Allgäu alarmiert. Zu viert fuhr das Team zur Unfallstelle und sprach im Anschluss mit den Mitgliedern der Feuerwehr Wald. „Bei solchen Nachbesprechungen befinden sich die Einsatzkräfte häufig noch in einer akuten Stressphase. Wir sagen ihnen, an wen sie sich wenden können, wenn sie später nochmals reden wollen.“ Das PSNV-E-Team bietet persönliche Gespräche bei Treffen oder über eine Hotline an, die rund um die Uhr erreichbar ist. „Es kommt öfter vor, dass sich jemand telefonisch meldet“, sagt Gruber. Etwa einmal pro Monat finden Treffen in Kleingruppen statt, etwa drei Mal im Jahr im größeren Kreis.

Einsatzkräfte werden geschult

Schulungen sind ein großer Bestandteil der Arbeit des PSNV-E-Teams. „Wir haben die Erfahrung gemacht: Je mehr präventive Treffen wir abhalten, desto weniger bedarf es der Betreuung danach“, sagt Gruber. Bei den Schulungen lernen die Feuerwehrkräfte mit Stress umzugehen. Wie verhalte ich mich vor belastenden Situationen? Wie währenddessen? Und wie danach?

Ein Allheilmittel gegen die Belastung gebe es nicht. „Es kommt immer auf die jeweilige Person drauf an.“ Manche finden beim Joggen Entspannung, andere nicht. „Es ist wichtig, das Gefühl von Stress zu normalisieren“, sagt Gruber. So vermittelt er den Feuerwehrlern nach schwierigen Einsätzen: „Es ist normal, dass du dich so fühlst. Du musst nicht wieder sofort funktionieren.“ Das nehme viel Druck raus, sagt Gruber.

Auch wenn es im Fall Wald keiner weiteren Nachbetreuung bedurfte, gaben die Seelsorger den Einsatzkräften durch ihre Präsenz ein Gefühl von Sicherheit, sagt Benedikt Gruber. „Es hilft den Betroffenen viel, wenn sie wissen, dass im Fall der Fälle jemand da ist.“

