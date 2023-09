Nach fünf Jahren Pause findet wieder das "Mangerfest" statt - das war geboten

Dr. Thomas Padiyath kommt zum „Mangerfest“ in die Wallfahrtskirche St. Magnus. Viele Gläubige pilgern zu dem Fest, das zuvor fünf Jahre lang pausierte.

05.09.2023 | Stand: 15:41 Uhr

Nach fünfjähriger Corona- und Schlechtwetterpause hat die Pfarreiengemeinschaft Leuterschach bei schönem Wetter endlich wieder ihr „Mangerfest“ an der Wallfahrtskirche St. Magnus gefeiert. Musikalisch mitgestaltet wurde die Messe vom Chor Al Dente und der Musikkapelle Leuterschach. Auch beim anschließenden Pfarrfest sorgte die Kapelle für den musikalischen Rahmen. Pfarrer Josef Biju begrüßte unter vielen Gottesdienstbesuchern auch zahlreiche Wallfahrer aus den umliegenden Pfarreien.

Vor allem aber freute er sich, dass er gemeinsam mit seinem langjährigen Aushilfspfarrer Dr. Dr. Thomas Padiyath aus seiner Heimatstadt in Kerala/Indien – der zwischenzeitlich zum Weihbischof ernannt wurde – die Heilige Messe zelebrieren konnte. In seiner Predigt wies Pfarrer Biju zuerst darauf hin, welch wichtigen Raum im Volksglauben der Heilige Magnus, der auch als Apostel und Patron des Allgäus verehrt wurde, einst hatte. Dann zeigte er auf, wie sich der Glaube an Gott und die Heiligen im Laufe der Zeit veränderte. Während früher der Glaube an Gott und die Heiligen Teil des Lebens gewesen sei, richte der moderne Mensch sein Vertrauen mehr auf weltliche Versicherungen, sagte er.

Glaube ist ein Floß auf dem Fluss des Lebens

Biju verglich den Glauben mit einem Floß auf dem Fluss des Lebens, das Halt gibt – auch wenn es mal einen Balken verliert, der Flößer auch mal ins Wasser fällt oder gar Schiffbruch erleidet. Auch wenn sich der Glaube und die Kirche veränderten, werde es auch weiterhin Menschen geben, die den Glauben lehrten, damit Weitere sich ein Floß für den Fluss des Lebens bauen können, schloss er.

Bischof Padiyath freute sich, dass er nach 2018 nun wieder am Magnusfest „in seiner zweiten Heimat“ teilnehmen konnte. Er erinnerte an sein Silbernes Priesterjubiläum, das er vor vier Jahren in der Magnuskirche feiern konnte. In der Pfarreiengemeinschaft habe er viele Freunde gefunden, die in liebevoll umsorgten, ihm Einblick ins örtliche Leben gewährten und ihm die Umgebung zeigten. Dann dankte er den Mitgliedern der PG für die tatkräftige Unterstützung, die er durch sie für seine Arbeit in Indien erfahren hat. Er nannte diese wertvolle Hilfe ein gelebtes Zeichen christlicher Nächstenliebe.

Marienstola als Geschenk von den Leuterschachern

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Reinhard Dietrich hieß den Bischof willkommen. Seit 1999 habe dieser mindestens 25-mal die Urlaubsvertretung in Leuterschach übernommen, sagte er und überreichte ihm eine schöne Marienstola, die ihn auch in Indien an Leuterschach erinnern soll. Zum Schluss lud Dietrich zum Pfarrfest ein. Für das leibliche Wohl war gut gesorgt: Der Pfarrgemeinderat hatte aus 50 Kilogramm Kartoffeln Salat hergestellt. Selbst Pfarrer Biju habe beim Kartoffelschälen mitgeholfen, erzählte Dietrich.

