Sturm bringt Zirkuszelt zum Einsturz: Deshalb ist die Spendenbereitschaft der Menschen so groß

Die Bürgerstiftung Biessenhofen übergibt dem Chef des Zirkus Brumbach Spenden in Höhe von 10.000 Euro. Kann damit das vom Sturm zerstörte Zelt repariert werden?

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

12.08.2023 | Stand: 16:03 Uhr

Menschen helfen, die unschuldig in Not geraten sind: Das ist die Devise der Bürgerstiftung Biessenhofen. Nicht anders war es, als ein Sturm das Zirkuszelt der Familie Brumbach bei Biessenhofen zum Einsturz brachte und zwei Familienmitglieder schwer verletzte. Die Bürgerstiftung Biessenhofen richtete umgehend ein Spendenkonto ein. Inzwischen ist ein fünfstelliger Spendenbetrag eingegangen. Einen Teil der Spenden in Höge von 10.000 Euro haben Johann Leonhart, der erste Vorsitzende der Bürgerstiftung Biessenhofen, und Biessenhofens zweiter Bürgermeister Friedel Wegner nun der Familie übergeben.

