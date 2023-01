Nach Unfallflucht: Zeuge identifiziert mutmaßlichen Täter

Ein 58-Jähriger hat in Buchloe ein Auto angefahren. Danach entfernte er sich schnell vom Unfallort, hatte aber nicht mit einem aufmerksamen Zeugen gerechnet.

30.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

In Buchloe ist es am Samstagvormittag laut Polizeiangaben zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Eine 58-jährige Frau parkte ihr Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Justus-von-Liebig-Straße. Dort fuhr ein zunächst unbekannter Kunde ihr Fahrzeug an und entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Jedoch hatte ein Zeuge den Vorfall beobachtet und fotografiert.

So konnte der Unfallflüchtige schnell ermittelt werden. Es handelte sich um einen 58-jährigen Buchloer. Die Unfallspuren stimmten mit dem Fahrzeug des Mannes überein. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Lesen Sie auch: Unfallflucht mit tödlichem Ausgang