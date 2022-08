Nach dem Sturz von einem Anhänger bei einer Feier in Unterthingau ist der Zustand eines 32-Jährigen weiter kritisch. Die Polizei ermittelt und warnt.

17.08.2022 | Stand: 14:21 Uhr

Nach dem Sturz von einem Traktoren-Anhänger bei einem Junggesellenabschied in Unterthingau (Kreis Ostallgäu) bangen Freunde und Angehörige um einen 32-jährigen Ostallgäuer. Der Mann befinde sich weiter in einem „kritischen Zustand“, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag mit. Die Beamten ermitteln wegen des Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung gegen mehrere Mitglieder der Gruppe.

