Nach zwei Jahren Pause zurück auf der Bühne: Kolpingtheater Marktoberdorf spielt "schwarze Komödie"

Das Kolpingtheater Marktoberdorf feiert 100-jähriges Bestehen mit der schwarzen Komödie „Licht aus“. Dafür gibt es noch jede Menge Karten im Vorverkauf.

30.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Im Jahr 1922 gingen zum ersten Mal die Bühnenlichter für das Theaterensemble der Kolpingsfamilie Marktoberdorf an. Jetzt heißt es zum 100-jährigen Bühnenjubiläum der Kolpingleute: „Licht aus!“. Doch keine Sorge, der Name ist tatsächlich nur Programm. Mit dem Stück „Licht aus – eine schwarze Komödie“, frei nach Peter Shaffers Komödie „Black Comedy“ findet das Kolpingtheater am Freitag und Samstagabend, 1. und 2. April, nach zweijähriger coronabedingter Spielpause wieder zurück auf die Modeon-Bühne.

In aller Kürze zur Handlung: Es hätte der Durchbruch zum künstlerischen Erfolg werden sollen. Brenda erwartet abends in ihrer Wohnung die Kunstsammlerin Svetlana Godunow. Die Wohnung wird von ihrem Verlobten mit hinterrücks bei der Nachbarin ausgeliehenen Möbeln und Kunstwerken aufgehübscht. Doch plötzlich droht der ach so wichtige Abend in einer Katastrophe zu enden: Stromausfall. Komplette Finsternis. (Lesen Sie auch: Kolpingtheater Marktoberdorf bringt neues Stück auf die Bühne: Verkauf startet jetzt.)

Das Theaterstück in Marktoberdorf stellt die Akteure vor eine spannende Herausforderung

Das Theaterstück stellt die Spielerinnen und Spieler vor eine große Herausforderung: Wie erschafft man in einer hell erleuchteten Bühne die Illusion eines stockdunklen Raumes? Wie orientiert und bewegt man sich, wenn man plötzlich nichts mehr sieht? „Wir haben mit Augenbinden geübt, haben im Probenraum bewusst immer wieder das Licht während des Spiels ausgeschaltet und den Raum verändert, um es zu trainieren, uns immer wieder auf neue Situationen einstellen zu müssen“, berichten die Regisseure Patrick Lutz und Lucia Golda.

Die beiden nicht zuletzt aus der Marktoberdorfer Theaterschule Mobilé bekannten Regisseure – Golda leitet das Mobilé seit Sommer, wir berichteten – haben in diesem Jahr zum ersten Mal die Regie beim Kolpingtheater Marktoberdorf übernommen.

Die neuen Regisseure vom Mobilé sagen: Auch das Publikum erfährt neue Sehgewohnheiten!

Auch das Publikum darf sich in dem Stück auf neue Sehgewohnheiten einstellen. „Ganz im Dunkeln wollen wir natürlich nicht spielen. Es ist kein Hörspiel“, sagt das Regie-Team. Also wird in die Theatertrickkiste gegriffen. Wann immer die Bühne fürs Publikum hell erleuchtet ist, herrschen für Brenda und ihre Besucherinnen und Besucher tiefste Finsternis. Der Schein eines brennenden Streichholzes dagegen dunkelt die Bühne ab, bringt aber etwas Licht ins Dunkel von Brendas Wohnung.

Mit der neuen Theaterinszenierung meldet sich das Kolpingtheater pünktlich zum Jubiläum zurück. Die Kolpingsfamilie ist dabei übrigens der einzige Verein, der seine Theater-Tradition am Ort seit 100 Jahren aufrechterhält. Um 1900 war im damaligen Markt Oberdorf das Theaterspielen nämlich noch auf drei Vereine aufgeteilt. Der Theaterverein, der Trachtenverein und der Katholische Gesellenverein spielten abwechselnd.

1922 begannen die Theateraufführungen nach dem Ersten Weltkrieg wieder: Erst an Weihnachten, dann zu Silvester

Die anderen beiden Vereine lösten sich auf, aber nach dem Ersten Weltkrieg begann der Katholische Gesellenverein 1922 mit dem Stück „Geächtet“ wieder mit Theateraufführungen. Zuerst spielten sie an Weihnachten später an Silvester.

Regie führten dabei im Lauf der Jahrzehnte Toni Rösle, Richard Wengenmeier, Lorenz Süß, Anneliese Steinhauser, Sigi Huttner und zuletzt Christian Thier. Fast ununterbrochen, bis auf die Jahre 1934 bis 1946 und nun zuletzt 2020 und 2021, brachte die Kolpingsfamilie unterschiedliche Stücke auf die Bühne.

Tickets für die beiden Aufführungen in Marktoberdorf gibt es in der Buchhandlung Eselsohr

Die zwei Aufführungen von „Licht aus – eine schwarze Komödie“ finden am Freitag, 1., und Samstag, 2. April, jeweils um 20 Uhr im Modeon in Marktoberdorf statt. Tickets sind bei der Buchhandlung Eselsohr (Tel. 08342/40354) und an der Abendkasse erhältlich. Es gelten (Stand heute) 2G, Maskenpflicht am Platz und die Aha-Regeln.