Nachgefragt: Warum kann die Bachmuschel in Marktoberdorf nicht einfach umgesiedelt werden?

Die Bachmuschel erhitzt in Marktoberdorf Gemüter. Nach wie vor sind auch bei der Bürgerinitiative „Zum Erhalt des Ettwieser Weihers“ viele Fragen offen.

24.08.2023 | Stand: 18:16 Uhr

Vor einem Jahr stand Ernst Dziedo mit einem Megafon vor dem Landratsamt in Marktoberdorf. Zusammen mit 80 weiteren Bürgerinnen und Bürgern kämpfte er damals gegen die Austrocknung des Ettwieser Weihers – oder wie Dziedo es nennt: „seines Ettes“. Der Marktoberdorfer besucht nämlich schon seit fast sieben Jahrzehnten den beliebten Badesee. Keine Frage: Der Ettwieser Weiher ist bei ihm mit vielen Emotionen verbunden. Ein Jahr ist nun seit der Demo vor dem Landratsamt vergangen. Und noch immer kämpft Dziedo. Denn: „Pünktlich zur Beginn der Urlaubs- und Ferienzeit war es wieder soweit: Unser Ette war so gut wie leer“, sagt Dziedo. Er kann nicht verstehen, warum das Bachmuschel-Badesee-Dilemma immer noch nicht gelöst wurde. Mehrere Fragen an die Untere Naturschutzbehörde brennen ihm unter den Nägeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.