Impfen im Ostallgäu Corona: Wie es im Ostallgäu und in Kaufbeuren mit dem Impfen vorangeht „Nur sechs haben Astra Zeneca bislang verweigert.“ Was das Landratsamt zu der Kritik an dem Impfstoff sagt und wie es mit dem Impfen im Ostallgäu vorangeht.

25.02.2021 | 16:37 Uhr