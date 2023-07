Nach 18 Jahren: Der Stadtbus Marktoberdorf rollt im Oktober zum letzen Mal

Stadt stellt den Betrieb des beliebten Marktoberdorfer Stadtbusses ein. Warum in der Stadt das Angebot im Nahverkeht trotzdem deutlich besser wird.

23.07.2023 | Stand: 09:43 Uhr

Mit dem Start des neuen Busverkehrs für die gesamte Stadt endet gleichzeitig die Ära eines anderen Verkehrsangebotes in Marktoberdorf: Am 15. Oktober wird der Marktoberdorfer Stadtbus eingestellt. Seit Januar 2005 stellt die Stadt diese kostenlose Stadtbuslinie zur Verfügung. Die Buslinie wird mit über einem Dutzend ehrenamtlichen Fahrern auf Spendenbasis betrieben. Der beliebte Kleinbus geht von Montag bis Freitag morgens um 8.30 Uhr und nachmittags um 14 Uhr ab dem Rathaus auf die einstündige Tour (mit 33 Haltepunkten) durch die Stadt. Die jeweils letzte Runde beginnt am Morgen um 10.30 Uhr und am Nachmittag um 16 Uhr. Jung und Alt können diesen Service nutzen. Lesen Sie auch: Endlich - Marktoberdorf bekommt einen Busverkehr für die ganze Stadt

Stadtbus fuhr in der Innenstadt von Marktoberdorf

Der Marktoberdorfer Stadtbus schloss die Lücke im Nahverkehr in der Innenstadt. Die war spätestens 2010 mit der Einstellung des Linienbusverkehrs groß geworden. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell dankte daher den Ehrenamtlichen für ihr großes Engagement. "Die vielen Ehrenamtlichen haben unentgeltlich einen wichtigen Beitrag für die Aufrechterhaltung eines Nahverkehrs geleistet." Die Stadt will sich bei den ehrenamtlichen Stadtbusfahrern mit einem Fest und einem Dankesessen bedanken.

Neuer Bus deckt gesamtes Stadtgebiet von Marktoberdorf ab

Wie berichtet, startet am 16. Oktober in Marktoberdorf ein neuer, regelmäßiger Busverkehr, der das gesamte Stadtgebiet abdeckt. Die Busse werden nicht auf festgelegten Routen unterwegs sein, sondern orientieren sich am Bedarf der Fahrgäste. Das heißt: Der Fahrgast gibt den Fahrplan vor. Haltestellen gibt es im neuen System nur noch virtuell. Doch Beder Fahrgast soll künftig nur maximal 80 Meter Fußweg bis dorthin haben, wo ihn der Bus abholt. Die neuen Busse werden ab dem 16. Oktober an sechs Tagen pro Woche unterwegs sein.