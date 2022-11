Nasses Laub: 50-Jähriger stürzt bei Ruderatshofen mit dem Mountainbike

Ein 50-Jähriger ist bei einer Fahrt mit seinem Mountainbike in der Nähe von Ruderatshofen gestürzt. Die Polizei mahnt zur Vorsicht bei laubbedeckten Wegen.

07.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein 50-jähriger Radfahrer ist am Sonntagvormittag bei Ruderatshofen mit seinem Mountainbike gestürzt. Grund dafür war nach Angaben der Polizei nasses Laub auf dem Weg südlich der Bergmang Alpe. Im oberen Waldstück stürzte der Mann wegen zu hoher Geschwindigkeit und einem Fahrfehler auf dem mit nassem Laub bedeckten Weg. Der 50-Jährige verletzte sich an der Schulter. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Die Polizei Marktoberdorf mahnt nur Vorsicht

Die Polizei Marktoberdorf gibt den Hinweis, beim Fahren auf laubbedeckten Wegen und Trails vorsichtig zu sein. Durch Laub werden Gefahrenstellen oftmals verdeckt.

Lesen Sie auch: Mit diesen Maßnahmen soll Radfahren im Ostallgäu sicherer werden