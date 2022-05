Naturjuwel, Energiequelle, Flutgefahr: Das Verhältnis der Biessenhofener zu "ihrer" Wertach

Eine Ausstellung zeigt das zwiespältige Verhältnis der Biessenhofener zur Wertach. Der Fluss macht Schäden an Brücken und Gleisen, zugleich ist er von Nutzen.

04.05.2022 | Stand: 11:53 Uhr

Im Hirten- und Heimatmuseum in Ebenhofen rührt sich wieder etwas. Unter den Titel „Unsere Wertach - Überschwemmungen, Korrekturen und Nutzung“ widmet sich das Museumsteam in einer neuen Ausstellung den vielfältigen Spuren, welche die Wertach in der Geschichte der Gemeinde Biessenhofen und im Leben und der Erinnerung der Bürger und Bürgerinnen hinterlassen hat. Spuren, die wie geschaffen sind für die Ausstellung eines Heimatvereins, wie Markus Breitenbach es bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste in der Tenne des Museums formulierte. (Lesen Sie dazu auch: Katastrophengebiet Ahrtal: Ostallgäuer kämpfen mit Baggern gegen Flutschäden.)

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.