Ostallgäuer Naturschützer fordern Verzicht auf Streusalz

Der Bund Naturschutz Ostallgäu appelliert an Städte und Gemeinden sowie an Grundeigentümer, auf Streusalz zu verzichten. Bei Glätte gebe es Alternativen.

26.01.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Winter, Eis und Schnee: Das bedeutet nicht nur Glättegefahr auf den Straßen, sondern auch auf den Fußwegen. Auf Straßen wird dann ein Salzgemisch verteilt. Auch für Bürgersteige greifen Anwohner gern zu Salz. Der Bund Naturschutz (BN) Ostallgäu hat dagegen Bedenken und appelliert an Grundeigentümer wie an Kommunen, auf Salz zu verzichten. Es gebe Alternativen, heißt es in einer Pressemitteilung.

BN Ostallgäu: Pro Jahr landen 1,5 Mio. Tonnen Salz auf deutschen Straßen und Wegen

Laut BN landen jährlich durchschnittlich 1,5 Millionen Tonnen Streusalz auf deutschen Straßen und Wegen. Ein Drittel davon werde durch private Haushalte verstreut. „Das Salz schädigt nicht nur Autos und Brücken, sondern auch Bäume und Böden“, erklärt Josef Kreuzer, Erster Vorsitzender von der Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren des Bund Naturschutz in Bayern.

Fahren viele Autos auf einer mit Salz gestreuten Straße, werde die schlammige Salzlösung „in beachtlichen Mengen“ nach außen Richtung Bankett und Böschung geschleudert. „Die Straßen sind schnell eisfrei und trocken, dafür bekommt unsere Natur das ganze Salz ab“, beklagt Kreuzer. Auf der heimischen Einfahrt oder dem Gehweg gelangt das Salz durch Schmelze und Regenwasser in die umliegende Natur.

Ostallgäuer BN-Kreisvorsitzender: Das Streusalz behindert Bäume dabei, Wasser aufzunehmen

Das Streusalz werde im Boden angereichert und auch in regenreichen Jahren kaum ausgewaschen. Es behindere die Wasseraufnahme der Bäume und verändere deren Nährstoffhaushalt. Die Blätter vertrockneten, obwohl genügend Feuchtigkeit im Boden sei. „Auch unsere Böden werden dauerhaft geschädigt.“ Schlechte Wasserspeicherung und die Auswaschung wichtiger Nährelemente könnten im Extremfall zu einer Bodenunfruchtbarkeit führen. „Unnötiger Salzeinsatz muss deshalb zwingend reduziert werden“, sagt Kreuzer.

Was ist neben Räumen die Alternative? "Sand, Splitt oder Granulat" mit dem Blauen Engel, sagt Kreuzer

Die umweltfreundliche Alternative zu Salz ist nach Auffassung des BN das Räumen der Straßen und das Verwenden von salzfreien, abstumpfenden Streumitteln wie Sand, Splitt oder Granulat, erklärt Kreuzer. Im Handel seien diese Produkte durch das Umweltzeichen „Blauer Engel“ erkennbar. Vor vermeintlich umweltfreundlichen ökologischen Tausalzen, die Harnstoff enthalten, warnt der BN. Harnstoff werde als Stickstoffdünger in der Landwirtschaft verwendet. Große Mengen auf Bürgersteigen landen über das Schmelzwasser in den Gewässern und könnten dort großen Schaden anrichten.

