Jörg Wenisch hat Wilfried Trah bei Nestlé Biessenhofen als Werkleiter abgelöst. Unter Trah wurden 110 Mio.Euro investiert. Daran will sein Nachfolger anknüpfen.

21.03.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Einen Führungswechsel hat es bei Nestlé in Biessenhofen gegeben. Der Oberbayer Jörg Wenisch (44) löst dort als Werksleiter den Schwaben Wilfried Trah (64) ab (wir berichteten). Dieser leitete das Allgäuer Säuglingsmilchwerk seit 2015 für den Nestlé-Konzern und geht nun in Rente. In den sechs Jahren unter seiner Leitung steckte der Schweizer Nahrungsmittelhersteller 110 Millionen Euro in die Fabrik, die innerhalb des Weltkonzerns als Kompetenzzentrum für Babyfood gilt.