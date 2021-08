Eigentlich wären in Kürze die Bagger am alten Krankenhausgelände in Marktoberdorf angerückt - für 700 Menschen sind dort Wohnungen geplant. Nun kommt es anders.

30.08.2021 | Stand: 18:28 Uhr

Zwei Drittel, ein Drittel: Das klingt im ersten Moment nach einer problemlosen Aufteilung. Bei einem Grundstück wie dem, auf dem einst das Krankenhaus in Marktoberdorf stand, ist es aber etwas komplizierter. So unterschiedlich die sechs Hektar große Fläche ist, so unterschiedlich ist auch deren Wertigkeit.