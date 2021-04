Bis Juni kommen Großtransporte mit Teilen für die neue Abfüllanlage des Allgäuer Brauhauses in Leuterschach an. Was die Anwohner zum Lkw-Verkehr sagen.

22.04.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Nach einer Reise quer durch Deutschland traf die wertvolle Fracht in der Nacht auf Mittwoch in Leuterschach ein. Die vier Schwertransporter brachten die ersten Einzelteile für die neue Abfüllanlage des Allgäuer Brauhauses. Damit ist der Auftakt gemacht für über 50 Schwer- und Großtransporte, die in den kommenden Wochen noch folgen werden. Insgesamt 500 Tonnen Material und Technik werden bis Anfang Juni für das Großprojekt der Brauerei nach Leuterschach geliefert.