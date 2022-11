Neue Ausstellung - alte Postkarten: Das gab es im Baschtlehaus in Ebenhofen zu sehen

Im Baschtlehaus in Ebenhofen gab es eine neue Sonderausstellung. Welche Erinnerungen zahlreiche Postkarten - mitunter aus dem 19. Jahrhundert - erweckten.

10.11.2022 | Stand: 09:39 Uhr

Postkarten sind Zeitzeugen in Bildern, anhand derer die Veränderung von Landschaften, Ortschaften, öffentlichen Gebäuden oder Handwerksbetrieben festgehalten wurden. Der Förderverein Baschtlehaus in Ebenhofen hat eine Auswahl an Postkarten aus dem Allgäu aus den Jahren 1840 bis heute in einer Sonderausstellung zusammengestellt.

Fotografieren war zu teuer - deswegen sammelte Karl Lang aus Altdorf Postkarten

Vorsitzender Markus Breitenbach begrüßte die zahlreichen Besucher zur Ausstellungseröffnung im Pfarrstadel. Hier bot sich genügend Platz und gute Lichtverhältnisse, um die historischen Schätze gut betrachten zu können. Heinrich Maul, Ehrenvorsitzender des Vereins gab eine kleine Einführung in die Ausstellung. Karl Lang, ein gebürtiger Altdorfer, arbeitete und lebte in München. Da das Fotografieren für ihn damals zu teuer war, fing er an, bei seinen Ausflügen und Besuchen Postkarten zu erwerben und zu sammeln. So begann seine Leidenschaft, die im Laufe seines Lebens eine stattliche Sammlung von rund 40.000 Postkarten entstehen ließ. Die aus seiner alten Heimat und der Umgebung überließ er dem Förderverein Baschtlehaus. „Jedes Mal, wenn ich bei ihm zu Besuch in München war, gab er mir ein Päckchen mit rund 200 Karten mit“, erzählte Ehrenvorsitzender Heinrich Maul.

Margarete Essenwanger sortierte und beschriftete die Päckchen und Heinrich Maul stellte eine sehenswerte Auswahl für die Ausstellung zusammen. Es sind gemalte und gezeichnete Postkarten aus dem Allgäu ab 1840 sowie Fotoansichten auf Postkarten ab dem Jahr 1884, als das Fotografieren noch in den Kinderschuhen steckte. Viele der alten Schwarzweißkarten wurden nachträglich koloriert.

Orte im Allgäu damals und heute

Mit einer tagesaktuellen Seite der Allgäuer Zeitung in der Hand, auf der ein Foto des ortsansässigen Nestlé-Betriebes abgebildet ist, ging Maul zum direkten Vergleich auf die Postkarten ein, die den Milchverarbeitungsbetrieb in seinen Anfängen zeigten. Ein für heute klein wirkendes Betriebsgebäude, noch von grünen Wiese umgeben, und die Milch wurde mit Pferdekutschen angeliefert. Auf einer Ansichtskarte von Neuschwanstein ist noch der Weiler Forggen (Ostallgäu) zu erkennen, der im Rahmen des Stauseebaus überflutet wurde.

Auch sehr interessant die Karte vom Marktplatz in Marktoberdorf mit dem „Gasthaus zum goldenen Hufeisen „Baldauf“ und Wursterei von Ludwig Fink“ aus dem Jahr 1920. Sind doch viele Gebäude aus den Dörfern und Städten im Laufe der Zeit verschwunden, so wird dieses Gebäude momentan optisch wieder ähnlich so aufgebaut, wie auf der Postkarte zu sehen ist.

In der Ausstellung waren auch Objektansichten und Ortsansichten umliegender Gemeinden wie Wald, Görisried, Bidingen, Bernbach, Kaufbeuren, Nesselwang, Füssen und viele mehr zu bestaunen und weckten so manche Erinnerung.

Die Karten boten Gesprächsstoff für Besucherinnen und Besucher

Zweiter Bürgermeister Friedel Wegner ging in seinem Grußwort auf die Geschichte und die veränderte Welt der Kommunikation ein und war sich aber sicher, dass trotz der Digitalisierung die Postkarte mit ihrem Reiz nicht so schnell aussterben wird. Die Ausstellungseröffnung wurde musikalisch umrahmt vom Bläserduo Vater Thomas mit Tochter Simone und dem eigenen Baschtlehauschor. Dieser sang zur Freude aller Anwesenden die von Beate Schwarzberg geschaffene „Baschtlehaushymne“.

Anschließend fachsimpelten und diskutierten die Besucherinnen und Besucher mit großem Interesse über die Details der ausgestellten Karten und so manch eine Erinnerung an längst verschwundene Häuser oder Gebäude wurde geweckt.

