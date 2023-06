Neue Ausstellung im Künstlerhaus Marktoberdorf zeigt nie veröffentlichte Werke

Das Marktoberdorfer Museum widmet dem Künstler Franz Hitzler eine eigene Ausstellung. Im Untergeschoss wird sogar eine Keramikwerkstatt eingerichtet.

10.06.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Seine Werke hängen in New York, Berlin, München und Marktoberdorf. Die Rede ist von dem Künstler Franz Hitzler. Ihm widmet das Künstlerhaus Marktoberdorf von Freitag, 30. Juni, bis 3. September eine eigene Ausstellung. Das Museum verfügt nämlich über den weltweit größten Museumsbestand an seinen Arbeiten. Dazu gehören Zeichnungen, Druckgrafiken und großformatige Gemälde, die zum Teil noch nie öffentlich zu sehen waren.

Franz Hitzler, der 1946 in Thalmassing bei Regensburg geboren wurde, lebt und arbeitet in München und im Ostallgäu in unmittelbarer Nähe zum Künstlerhaus. Seit 1997 ist er ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. 2011 wurde er mit dem Kunstpreis des Bezirks Schwaben für sein künstlerisches Gesamtwerk ausgezeichnet. Seine Werke sind in renommierten Sammlungen vertreten, unter anderem in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München, der Henry Nannen Stiftung in Emden, der Sammlung Museum Morsbroich in Leverkusen, den Staatlichen Museen zu Berlin und dem Museum of Modern Art in New York.

Franz Hitzler macht Ängste in seinen Werken sichtbar, um sie zu bannen

Franz Hitzlers bringt mit impulsivem Duktus Farbe auf die Leinwand. Den großformatigen farbintensiven Ölgemälden stehen Grafiken gegenüber, die einen eindrucksvollen Gegensatz bilden. Sowohl in den Leinwandbildern als auch in den Radierungen und Holzschnitten taucht neben dem Gestisch-Abstrakten immer wieder Figürliches auf – bedrohliche Fratzen, mit denen er existenzielle Ängste sichtbar werden lässt, um ihren Schrecken zu bannen.

Das druckgrafische Werk besitzt für Franz Hitzler einen besonderen Stellenwert, der auf den technischen Eigenschaften und dem Herstellungsprozess beruht. Während die Malerei weiche und fließende Bewegungen ermöglicht und sich die Farbe mühelos auf die Leinwand auftragen lässt, bieten Technik und Material in der Druckgrafik einen weit größeren Widerstand: „Man muss mit dem Messer ran, teilweise auch mit dem Hammer“, sagt Hitzler. „Das ist vom Arbeitsprozess her viel mehr mit körperlichem Einsatz verbunden. Das habe ich zwischendurch – nach Phasen der Malerei – immer wieder gebraucht, um mich zu disziplinieren; um dieses Weichfließende in der Malerei zu fassen und in eine Form, letztlich zu einer Vertiefung zu zwingen.“

Im Künstlerhaus wird es auch eine Keramikinstallation geben

Seit einigen Jahren arbeitet Franz Hitzler in den Sommermonaten in der traditionsreichen Keramikwerkstatt San Giorgio in Albisola an der ligurischen Riviera, die sich durch namhafte Künstler wie Asger Jorn und Lucio Fontana einen Platz in der Kunstgeschichte gesichert hat. Zur Ausstellung wird im Keller des Künstlerhauses deshalb eine Keramikwerkstatt eingerichtet. Kinder und Erwachsene können dort mit Ton selbst plastisch gestalten.

Die Franz-Hitzler-Ausstellung im Künstlerhaus Marktoberdorf feiert am Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr Eröffnung.