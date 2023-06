Neue Ausstellung im Landratsamt zeigt „Hospizarbeit“

Hospizverein stellt Werke von Kunstschaffenden zum Thema "Hospizarbeit" im Landratsamt Ostallgäu aus. Besucher können sogar ein Andenken mitnehmen.

04.06.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Nun ist es so weit: Die Werke der Kunst-Schaffenden zum Thema „Hospizarbeit“ werden im Landratsamt Ostallgäu ausgestellt. Vorangegangen war ein Aufruf des Hospizvereins Kaufbeuren-Ostallgäu an Künstlerinnen und Künstler, sich kreativ-künstlerisch den Werten der Hospizbewegung zu nähern. Der Verein freute sich über zahlreiche Zusendungen und möchte diese nun in ausgewählter Form der Öffentlichkeit präsentieren.

Als Ausstellungsort dient das Foyer des Landratsamtes Ostallgäu. Die feierliche Eröffnung mit Landrätin Maria Rita Zinnecker findet dort am Donnerstag, 15. Juni, um 14 Uhr statt. Es gibt einen kleinen Imbiss. Eingeladen sind alle Interessierten.

Einzelne Motive im Postkartenformat, unter Hinweis auf Verein und Künstler, werden zudem an öffentlich zugänglichen Orten zur Mitnahme ausgelegt. Diese Karten sollen den Gedankenaustausch und die Auseinandersetzung mit den Themen rund um die Hospizarbeit anregen.

Hospizverein setzt sich für ein Leben in Würde bis zuletzt ein

Der Hospizverein wurde 1996 gegründet und feierte bereits sein 25-jähriges Bestehen. Er setzt sich damals wie heute dafür ein, dass ein Leben in Würde bis zuletzt, und damit oft in besonderer Intensität, möglich ist. Durch Hospizbegleitung und palliative Beratung kann dem Wunsch vieler Menschen entsprochen werden, ihre letzte Lebensphase zu Hause, in ihrer gewohnten Umgebung und im Kreis der Familie zu verbringen. Dabei leistet auch die Verbindung zur „Spezialisierten Ambulanten Palliativen Versorgung“ (SAPV), deren Träger der Hospizverein ist, wertvolle Unterstützung.

Die Exponate sind bis Freitag, 7. Juli, im Foyer des Landratsamtes in Marktoberdorf, Schwabenstraße 11, zu sehen. Weitere Infos zur Arbeit des Hospizvereins gibt es unter https://hospizverein-kf-oal.de