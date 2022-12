Neue Kostüme für den Ronsberger Faschingsverein: So kann er sich das leisten

Die Ronsberger Firma Huhtamaki springt mit einer großzügigen Spende für den Faschingsverein in die Bresche. Nach zwei Jahren Corona kann er die gut gebrauchen.

25.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Geheimnis um die neuen Gardekleider der Ronsberger Prinzengarde und den zugehörigen Westen des Elferrates wurde bereits am 11. November gelüftet – nun geht es in großen Schritten Richtung Fasching. Der Ronsberger Faschingsverein zeigt am Samstag, 14. Januar, bei den beiden Eröffnungsveranstaltungen, dem Kaffeeball am Nachmittag und dem Hofball am Abend, ihr buntes Programm. Bereits seit Mai wird in Ronsberg dafür trainiert, geschwitzt und genäht.

Tanzen im neuen Kleid: Die einen bereits 2023, die anderen 2024

Etwa alle sechs Jahre fallen beim Faschingsverein neue Gewänder für den gesamten Hofstaat an. Die Prinzengarde und der Elferrat erstrahlen bereits in der kommenden Faschingssaison in neuem Glanz. Für die Minigarde, Mädchen zwischen sieben und elf Jahren und die Teeniegarde, Mädels zwischen zwölf und 17 Jahren heißt es dann im Fasching 2024: Tanzen im neuen Gardekleid.

Eine Neueinkleidung bedeutet für einen Verein eine enorme Ausgabe. Durch den Ausfall der letzten beiden Faschingssaisons fehlen dem Ronsberger Faschingsverein Einnahmen aus abgesagten und nicht durchgeführten Veranstaltungen, weshalb die Spende der Firma Huhtamaki gerade jetzt einen wertvollen Beitrag leistet und dem Verein somit unter die Arme greift.

Die Ronsberger Firma Huhtamaki greift dem Faschingsverein mit einer großzügigen Spende unter die Arme

Die Firma Huhtamaki unterstützt die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins nach eigenen Angaben sehr gerne. Denn mit einem nahezu ganzjährigen Tanztraining schafft der Faschingsverein ein sportliches Angebot für Groß und Klein und leistet daher nicht nur in der fünften Jahreszeit einen wichtigen Beitrag mit seiner Vereinsarbeit.

Das neue Gardekleid wurde in Zusammenarbeit mit Schneiderinnen, Gardemajorin und Elferratsmitgliedern entworfen.

Weitere Informationen zum Fasching in Ronsberg gibt es auf der Website des Vereins unter www.faschingsvereinronsberg.de oder auf den Social Media Kanälen.

