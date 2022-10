Mit diesen neuen Motoren will AGCO/Fendt durchstarten

Der Marktoberdorfer Traktorenhersteller Fendt macht sich fit für die Zukunft. Eine neue Motorenreihe soll den Einsatz alternativer Kraftstoffe möglich machen.

26.10.2022

Mit einer neuen Motorenfamilie will der Traktorenhersteller AGCO/ Fendt den Einsatz alternativer Kraftstoffe in seinen Traktoren in naher Zukunft realisieren. Die von der Konzerntochter AGCO Power entwickelten Dieselmotoren sind von Grund auf so konzipiert, dass sie nach Angaben des Unternehmens durch Weiterentwicklung mit den alternativen Kraftstoffen der Zukunft – wie Wasserstoff, Ethanol oder Biogas – kompatibel sein werden. Der erste Motor der „Core-Baureihe“ wird erstmals im neuen Fendt-Traktor 700 Vario Gen7 eingesetzt.

AGCO/Fendt peilt CO2-neutrale Traktoren an

„Die wichtigste Herausforderung bei der Produktentwicklung besteht heute darin, den fossilen Kohlenstoff loszuwerden oder ihn zumindest radikal zu reduzieren“, sagt Kari Aaltonen, Director of Engineering bei AGCO Power in einer Pressemitteilung von Fendt. In den vergangenen Jahrzehnten sei es AGCO Power gelungen, die Emissionen der schädlichsten Partikel und Stickoxide auf einen Bruchteil des Niveaus von vor zehn Jahren zu reduzieren, sagt Aaltonen. Die aktuellen AGCO Power-Dieselmotoren sind nach Angaben des Unternehmens voll kompatibel mit erneuerbaren HVO-Kraftstoffen, was sie bereits in die Nähe eines CO2-neutralen Betriebs bringen könne.

Bereits bei der Jahrespressekonferenz in Wadenbrunn hatte AGCO-Konzernchef Eric Hansotia im August betont, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit sei. AGCO setzte auch auf alternative Antriebe: „Elektrik für die kleinen Traktoren, Hybride für die mittleren und Wasserstoff für die großen.“ Und Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff hatte angekündigt, im Jahr 2024 solle der neue Fendt E-Traktor E100 in Serie gehen.

Dieselmotoren sind immer noch die praktischste Alternative

Doch auch nach mehr als einem Jahrhundert im Einsatz sind derzeit Dieselmotoren in vielen Gebieten immer noch die praktischste Alternative. Während die Elektrofahrzeuge die Straßen im Sturm erobern, reicht die Batteriekapazität für den Offroad-Einsatz noch nicht aus – außer für die kompaktesten Maschinen. Die hohe Energiedichte des Dieselkraftstoffs und der hohe Wirkungsgrad der Motoren sorgen dafür, dass diese Technologie immer noch wettbewerbsfähig ist.

