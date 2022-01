Neue Preise: In Obergünzburg dürfen Jugendliche kostenlos ins Museum

In den Museen in Obergünzburg hat sich trotz Corona 2021 viel getan. Und auch für dieses Jahr gibt es Neues: Für Juni ist eine Sonderausstellung geplant.

15.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

ObTrotz Corona hat sich in den Museen in Obergünzburg im vergangenen Jahr einiges getan. Leiterin Dr. Martina Kleinert berichtete dem Marktrat in seiner jüngsten Sitzung über die Aktivitäten. Auf der Besucherseite gab es zwar nichts Positives zu vermelden, da die Südsee-Sammlung und das Historische Museum monatelang geschlossen werden musste. Die Arbeiten im Hintergrund – zum Beispiel Herkunftsforschung, Inventarisierung und Digitalisierung, Kooperationen mit anderen Museen – wurden dafür umso intensiver vorangetrieben.

Kein Kinderfasching in Obergünzburg

Auch für 2022 gibt es schon Pläne. Für Juni ist eine Sonderausstellung anlässlich des 200. Geburtstags des Obergünzburger Malers Johannes Kaspar geplant. Wenn das Museum wieder öffnen darf, wird es das zudem mit neuen Eintrittspreisen tun: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben zukünftig freien Eintritt. Gruppenführungen kosten laut Museumsleiterin 40 Euro.

In der vergangenen Marktratssitzung 2021 hatte Marktrat Herbert Heisler angeregt, einen Kinderfaschingsumzug (ausschließlich im Freien) zu veranstalten. Dieses Ansinnen wurde laut Marktrat Florian Ullinger inzwischen mit dem Landratsamt und dem Gesundheitsamt besprochen, die aber keine Möglichkeit sahen, eine solche Veranstaltung unter den aktuellen Corona-Regelungen umzusetzen. Es bleibt also bei der Komplett-Absage.

Einkommenssteuer wirft für Obergünzburg mehr ab

Kämmerer Christoph Brenner hatte gleich mehrere gute Nachrichten für den Marktgemeinderat mitgebracht: Zum Jahresende 2021 haben sich einige positive Entwicklungen ergeben. Beispielsweise fiel die Einkommensteuerbeteiligung um 150.000 Euro höher aus als zuvor mitgeteilt. Deshalb sieht die Finanzplanung für das Jahr 2022 nach seinen Worten „wesentlich besser aus als gedacht“.

Zudem wird die Schulverbandsumlage 2022 und 2023 stabil bleiben, obwohl weiterhin kräftig investiert wird. Beim Obergünzburger Kommunalbetrieb ist die Entwicklung sogar noch erfreulicher: Inzwischen werden Überschüsse erzielt, laut Wirtschaftsplan wird im Jahr 2022 auch keine Darlehensaufnahme erforderlich. „Wir bauen unsere Defizite ab“, erklärte der Kämmerer, „und kommen voraussichtlich ab 2023 in die Gewinnzone.“ Allerdings stehen in den folgenden Jahren etliche große Investitionen an.

Gibt es einen Bikepark in Obergünzburg?

Markträtin Sabine Schulze sprach nochmals die Einrichtung eines Bikeparks an. Die Bitte war über das Jugendforum erneut an sie herangetragen worden. Zwar hatte eine Prüfung durch eine Agentur ergeben, dass das ursprünglich dafür angedachte Grundstück am Sportplatz ungeeignet sei. Aber die Jugendlichen wollen nach Schulzes Aussage „nichts Tolles und Teures, sondern viel selber machen. Sie brauchen dazu nur ein Grundstück, einen Bagger und ein bisschen Unterstützung“, etwa durch einen Gartenbaubetrieb. Bürgermeister Lars Leveringhaus sagte zu, die Möglichkeiten dafür zu prüfen.

Marktrat Michael Bauer, der zu den Organisatoren der Obergünzburger Beteiligung am Stadtradeln 2021 gehörte, übergab abschließend die errungene Trophäe an den Markt Obergünzburg. Wie berichtet, war die Kommune unter den erstmaligen Teilnehmern an dieser Aktion Bundessiegerin geworden und Zweitplatzierte unter den Kommunen bis 10.000 Einwohnern.

