Neuer Barbershop steht in den Startlöchern

Bis zum Ende des Jahres eröffnet ein neuer Barbershop in Marktoberdorf und Möbel Herbein baut um. Auch beim Lädchenglück gibt es wieder Neuigkeiten.

07.11.2023 | Stand: 15:34 Uhr

Neben dem kroatischen Restaurant Opatija in der Kemptener Straße soll bald ein Barbier seine Pforten öffnen. Noch sind die Schaufenster verhangen, doch die charakteristische Barbierstange in rot, weiß und blau ist bereits an der Wand montiert. Das Gewerbe ist angemeldet, aber das Friseurteam um den Marktoberdorfer Laurent Sejdiu wartet noch auf die Genehmigung der Industrie- und Handelskammer (IHK). Bis spätestens zum Jahresende plant der Inhaber das Geschäft für männliche Kundschaft zu eröffnen.

Neue Lädchenglück-Filiale "Kreativ" bietet nicht nur ein neues Sortiment

Weiter geht es an der großen Kreuzung an der Eberle-Kögl-Straße/ Kaufbeurener Straße: Ebenfalls passend zum Sternenbummel hat Jasmin Uebele ihre dritte Lädchenglück-Filiale in der Meichelbeckstraße 3 (wieder) eröffnet. Und das kurz nachdem Anfang Oktober bereits das Lädchenglück-Geschäft „Baby & Kids“ in neue Räumlichkeiten in der Eberle-Kögl-Straße 2 gezogen ist. Beim neuen „Lädchenglück Kreativ“ dreht sich alles um Bastelei und eigene Kreationen.

Jasmin Uebele, Inhaberin der drei Lädchenglück-Filialen. Bild: Theresa Osterried

„Wir haben bei der Eröffnung viele positive Rückmeldungen erhalten“, sagt Inhaberin Jasmin Uebele. Viele Besucherinnen und Besucher freuten sich, dass sie nun ihr Bastelzubehör vor Ort kaufen können, und nicht im Internet bestellen müssen. Zusätzlich zum neuen Sortiment bietet das Lädchenglück Kreativ in unregelmäßigen Abständen Workshops an. Demnächst findet beispielsweise ein Handlettering-Kurs, also das künstlerische Zeichnen von Buchstaben mit der Hand, statt.

Eine neue Küchenwelt entsteht bei Möbel Herbein

Wir spazieren in die Kaufbeurener Straße zum Möbelhaus Herbein. Auch bei dem traditionsreichen Möbelgeschäft stehen Neuerungen auf dem Programm. Laut Inhaber Leonhard Herbein findet im ersten Stock, in dem sich bisher die Küchenwelt befand, ein kompletter Umbau statt. Im ersten Stock gibt es deswegen für Kunden im Moment wenig zu sehen, Beratungen finden weiterhin statt.

Der Umbau auf etwa 200 Quadratmetern beginnt laut Herbein in der kommenden Woche und soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. „Das letzte Mal haben wir vor zwölf Jahren so umfassend umgebaut, wir wollen die Ausstellung auf den aktuellen Stand der Zeit bringen.“ Die Küchenabteilung wird etwas kleiner ausfallen als davor, dafür stellt Herbein nun auch Bäder und Hauswirtschaftsräume aus.

Lesen Sie auch: Sport Zeitler macht weiter - er hat eine neue Bleibe in Marktoberdorf