Neuer Dorfplatz in Thalhofen besteht Bewährungsprobe mit Bravour

„Nach altem Brauch und Sitte steh’ ich hier in unserer Mitte, zu stärken unser Freundschaftsband, zur Zierde unserem Bayernland“: Diese markanten Zeilen zieren nicht nur symbolisch eine von drei Tafeln auf dem neuen Maibaum, sie stehen auch für den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und der Bevölkerung Thalhofens (Ostallgäu). So soll der neue Maibaum auf dem neuen Dorfplatz auch ein Zeichen für alle ansässigen Vereine, für ihre Gemütlichkeit und für ihre Feste sein. Und dass Thalhofener feiern können, das haben sie schon bei vielen Veranstaltungen bewiesen – nicht nur bei diesem nachgeholten großen Maibaumfest.

Besser könnte ein Maibaumfest nicht ablaufen

Das Sommerwetter strahlte mit dem Maibaum um die Wette in den Farben weiß und blau. Kleine weißblaue Fähnchen an den Straßen zierten und markierten den Weg für den Festumzug. Der 28 Meter lange Baum kam mit einem Traktor über die Felder zur Edelweiß-/Mühlbachstraße. Dort übernahmen zwei geschmückte Zugpferde den weiteren Transport. Unter der Begleitung von Musik, Fahnenabordnungen und vielen Zuschauern ging es an den neugestalteten Dorfplatz hinter dem Feuerwehrhaus. Fleißige Helfer brachten die 16 Bildertafeln an, nahmen die letzten Schönheitskorrekturen mit Pinsel und Farbe vor und kurz darauf hing der weißblau leuchtende Baum am Haken des Kranwagens. Die Helfer der Feuerwehr Thalhofen hatten den wichtigen Part des Aufstellens übernommen, brachten mit Hilfe des Kranwagens den Maibaum sicher ins neue Fundament. Zahlreiche Schrauben mussten angezogen werden, so mancher Helfer kam gehörig ins Schwitzen. Alles klappte wie am Schnürchen.

Drei bis vier Jahre soll der Maibaum nun an seinem neuen Platz stehen

„Das Fundament entspricht den Sicherheitsvorschriften der Stadt und der Versicherungen“, sagte Hubert Simon, Vorsitzender der Feuerwehr. So schließt der Baum bündig mit dem Pflaster ab und wird jedes Jahr nach eventuellen Schäden untersucht. Simon meint, dass der Baum etwa drei bis vier Jahre an dieser Stelle stehen wird.

Ungefähr 600 Arbeitsstunden waren nötig, um einem einfachen Fichtenbaum in einen Maibaum zu verwandeln. Die Verschiebung des Thalhofener Maibaumfestes vom 1. auf den 14. Mai liegt darin begründet, dass der Beton des neuen Maibaumständers noch hatte aushärten müssen.

Die Anstrengung des Aufstellens war aber anschließend nicht nur den Helfern und Fahnenabordnungen anzumerken, auch die vielen kleinen Besucher bekamen bei der Wärme ganz schön Durst. Und so gab es auf dem neu gestalteten Dorfplatz ein erstes großes Fest mit Kaffee und Kuchen, Wurst, Fleisch, Eis, kühlen Getränke und passender Musik. 16 Mitglieder der Stadtkapelle zeigten im Festzelt ihre musikalischen Fähigkeiten.

Der neue Dorfplatz eignet sich bestens zum Feiern

Für die Verantwortlichen der Dorfgemeinschaft hat der neue Dorfplatz mit dem Maibaumfest seine erste Bewährungsprobe bestanden. Weitere große Feiern können also folgen.

