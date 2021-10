Neuer Fitness-Parcours in Marktoberdorf hat einen Haken: Die Wegweiser fehlen

Luitpold-Parcours auf der Buchel in Marktoberdorf erfreut alle. Allerdings kommen Sportler manchmal vom Weg zur nächsten Station ab. Was die Initiatorin sagt.

25.10.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Lina und ihr Bruder Lauren balancieren auf dem Schwebebalken mitten im Wald. „Das ist voll cool geworden“, schwärmt Lina von dem, was in den vergangenen Wochen auf der Buchel in Marktoberdorf entstanden ist: der Luitpold-Parcours. An 20 Stationen werden Einheimische wie Auswärtige dazu animiert, die verschiedenen Muskelgruppen an Beinen, Armen, Hüfte zu trainieren. Doch wer am Ausgangspunkt, dem Kneipptretbecken aufbricht, landet statt an Station zwei gut und gern auch an Station 17. „Ich weiß, ich weiß“, sagt Initiatorin Andrea Guggenmos: „Es fehlen noch die Wegweiser.“