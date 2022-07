Neuer Präsident beim Rotary Club Marktoberdorf: Erinnerungen und Aussichten

Johann Zeller steht nun an der Spitze des Marktoberdorfer Rotary Clubs. Welche Wünsche und Pläne er für das kommende Veranstaltungsjahr hat.

12.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Der Rotary Club Marktoberdorf hat mit Johann Zeller einen neuen Präsidenten an seiner Spitze. Nach dem Rotationsprinzip übernimmt jedes Jahr zum 1. Juli ein neuer Präsident die Verantwortung. Auf dem Rotary-Übergabetreffen beim Königswirt in Bertholdshofen überreichte der bisherige Präsident Stefan Schmid sein Amt und die Rolle mit Verfassung und Satzung an seinen Nachfolger. (Lesen Sie dazu auch: Ausblick auf das kommende halbe Jahr: Das ist beim Rotary Club in Marktoberdorf geboten)

Stefan Schmid erinnert sich an seine Zeit als Präsident

In seinem Rückblick erinnerte Stefan Schmid an die wichtigsten Ereignisse in den vergangenen zwölf Monaten. Im Rotary Distrikt 1841 standen insbesondere Klima- und Umweltschutz im Fokus. Um diese Themen drehten sich auch zahlreiche Projekte und Vorträge im vergangenen Jahr. Ein Höhepunkt war der Vortrag von Prof. Dr. Josef Settele, ein gebürtiger Marktoberdorfer und Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Sein Thema war die Triple Krise: Artensterben, Klimawandel und Pandemien. Sehr erfolgreich war auch die erstmals durchgeführte professionelle Aktenvernichtung im Mai 2022 zugunsten der Einrichtung Lebensfreude für Menschen mit beginnender Demenzerkrankung.

Stefan Schmid bedankte sich bei seinem gesamten Vorstand für die hervorragende Zusammenarbeit, ganz besonders bei der Sekretärin Sylvia Sterzenbach, beim Vortragswart Dr. Dr. Frank Veit Zimmermann und dem Schatzmeister Florian Kraus. Schmid wünschte dem neuen Vorstand und vor allem dem neuen Rotary-Präsidenten alles Gute.

Johann Zellers Amtsjahr startet mit drei wichtigen Veranstaltungen

Der neue Präsident Johann Zeller, Inhaber und Geschäftsführer der JZ Engineering GmbH in Oberthingau, dankte seinem neuen Vorstand für die Bereitschaft, ein Jahr mit ihm zu gestalten. Das neue rotarische Jahr beginnt bereits im Juli mit drei wichtigen größeren Veranstaltungen. Am zweiten Juliwochenende finden das Rotary Charity Golfturnier auf dem Golfplatz Auf der Gsteig in Lechbruck und das Konzert „Serenade im Schloss“ im Rahmen der International Summer Academy für junge Ausnahmetalente an der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf statt. Eine Woche später freuen sich 2000 Schüler auf das KinderKinoFest in der Filmburg Marktoberdorf auf spannende und unterhaltsame Filme.

Darüber hinaus hofft Präsident Zeller, dass in diesem neuen Jahr wieder alle Veranstaltungen ohne große Einschränkungen stattfinden können. Präsident Zeller setze alles daran, den Club mit einem vielseitigen Programm und gesellschaftlich wertvollen Projekten für junge Mitglieder attraktiv zu machen.

