850 Quadratmeter Verkaufsfläche hat der neue Supermarkt im Kraftisrieder Gewerbegebiet an der B12. Warum der Bürgermeister von einem Glücksfall spricht.

16.02.2022 | Stand: 15:49 Uhr

850 Quadratmeter ist sie groß, die Netto-Filiale, die nun am Dienstag, 22. Februar, in Kraftisried im Gewerbegebiet an der B12 eröffnet. Nach Angaben von Netto verfügt der nahe der Jet-Tankstelle angesiedelte Verbrauchermarkt in der Mühlenstraße über mehr als 5000 verschiedene Artikel, „darunter mehr als 400 Bio-Lebensmittel, und eine große Auswahl an täglich frisch gebackenen Brot- und Backwaren“. Eine Filiale der Sonthofener Bäckerei und Konditorei ist im Eingangsbereich untergebracht.