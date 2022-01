Neues Corona-Testzentrum in Marktoberdorf bietet Tests von 5.30 bis 22 Uhr an

Neue Corona-Teststation in Marktoberdorf auf dem Fendt-Parkplatz. Wer einen Test braucht, kann auch ohne Termin vorbeikommen.

21.01.2022 | Stand: 16:31 Uhr

Seit Anfang der Woche gibt es in Marktoberdorf ein neues Corona-Testzentrum. Auf dem Gelände des Fendt-Parkplatzes (Johann-Georg-Fendt Straße 12) können sich Bürgerinnen und Bürger an Wochentagen von 5.30 Uhr bis 22 Uhr durchgehend testen lassen. An Wochenenden und Feiertagen ist das Testzentrum von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Testzentrum bietet Antigen-Schnelltests sowie PCR Tests an. Wer sich testen lassen möchte, kann online einen Termin vereinbaren – oder auch einfach ohne Termin vorbeikommen, sagen die Betreiber. Das Ergebnis des Schnelltests wird nach etwa 15 Minuten per Mail zugeschickt. Bei einem PCR-Test dauert es 24 bis 48 Stunden bis zu einem Ergebnis. Betreiber des Testzentrums (mit einem weiteren Standort in Füssen) ist die Borgiel International Medical GmbH, die in Deutschland an 19 Standorten Testzentren unterhält.

