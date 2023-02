Von Flamenco bis E-Bike-Kurs: Volkshochschule Ostallgäu Mitte präsentiert neues Programm

Die Volkshochschule Ostallgäu Mitte startet ins neue Semester. Das Thema Nachhaltigkeit steht im Fokus. Das Programm setzt mit vielen Bereichen auseinander.

03.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Volkshochschule Ostallgäu Mitte startete mit vielen bunten Kursen, Vorträgen und Aktionen ins neue Semester. Das Frühjahr- und Sommerprogrammheft mit den unterschiedlichsten Weiterbildungsangeboten für die Bürgerinnen und Bürger im mittleren Landkreis erscheint am Freitag, 3. Februar. Der Schwerpunkt des Semesters liegt dieses Mal auf dem Thema „Bildung für Nachhaltigkeit“. Online ist die Anmeldung bereits jetzt möglich, informieren die beiden Geschäftsführerinnen Sonja Franke und Gabriele Rambaldini.

Das neue Programm steht im Zeichen der Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was bedeutet dieses Schlagwort eigentlich ganz konkret im Alltag? Wie können der Tagesablauf, Gewohnheiten und Verhalten so gestaltet und verändert werden, dass man tatsächlich ein „nachhaltigeres“ Leben führt? Das neue Programm der Volkshochschule Ostallgäu Mitte setzt sich genau mit diesen Fragen auseinander.

Der Semesterschwerpunkt lautet dieses Mal „Zukunft leben. Bildung für Nachhaltigkeit“. Auf dem Programm stehen sowohl praktische Kursangebote als auch Informationsveranstaltungen, die dabei helfen sollen, naturnah, ressourcenschonend und bewusst zu leben. Wer durch das Programm blättert, wird vom E-Bike-Kurs bis hin zu Veranstaltungen zu den Themen „Balkon-Kraftwerk“ und „Richtiges Heizen“ fündig. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können lernen, wie ein Hochbeet angelegt wird oder wie ein naturnaher Garten aussieht. Ob selbst gebaute Vogelfutterhäuschen oder der richtige Obstbaumschnitt: Die Bereiche und Themen sind vielfältig.

Vegane und vegetarische Kochkurse stehen genauso zur Auswahl wie eine Märchenstunde und Waldyoga

Auch der Genuss kommt nicht zu kurz: So steht unter anderem vegetarisch und vegan kochen auf dem Programm. Weitere Themen sind „plastikfreier leben“ und die selbstständige Herstellung ökologischer Putzmittel.

Natürlich werden im aktuellen Semester auch wieder die klassischen Bildungskurse der Volkshochschule angeboten wie Sprach- und Gesundheitskurse sowie Angebote zur kulturellen und beruflichen Weiterbildung.

Zusätzlich bietet die Kategorie „Mein Vhs-Sommer“ Kurse, die die Teilnehmer durch die warmen Sommermonate von Mitte Juni bis Ende Juli begleiten.

Auf dem Programm steht beispielsweise „Waldyoga“. Das Waldyoga verbindet die Energie der Bäume im Einklang mit der Natur. Apropos Natur: In Kooperation mit dem Naturschutzgroßprojekt Allgäuer Moorallianz bietet die Volkshochschule eine Moorexkursion ins Schwindenmoos an. Auch für kleine und große Märchenfans ist etwas geboten: eine Märchenstunde im Freien.

Anmeldung und Information gibt es im Internet unter www.vhs-oal-mitte.de, unter info@vhs-oal-mitte.de oder unter Telefon 0800/6645256

Lesen Sie auch: Brennholz soll bald nicht mehr als "erneuerbar" gelten - Ostallgäuer Waldbesitzer protestieren