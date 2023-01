Neues Viehvermarktungszentrum: Pro Rind hat in Unterthingau schon 22.000 Tiere vermarktet

Überaus positive Bilanz: Pro Rind hat in Unterthingau seit Juni 22 schon über 22.000 Tiere vermarktet. Das Vermarktungsvolumen lag bei 22,3 Millionen Euro.

18.01.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Eine überaus positive Bilanz zog das neue Viehvermarktungszentrum Unterthingau. Der Betreiber Pro Rind, das neue Label aus dem Zusammenschluss der traditionsreichen Allgäuer Herdebuchgesellschaft (AHG) und dem Schwarzbunt-Rotbunt Zuchtverband (SRB) konnte seit der Eröffnung im Juni 2022 bereits 2000 Stück Großvieh und 20.000 Kälber vermarkten. „Es ist eine Freude, wie sich unsere Investition und die Fusion sehr gut entwickeln, da gibt es auch keine Rassendiskussionen wie früher“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Richard Schindele bei der Jahresversammlung der Bezirkszuchtgenossenschaft (BZG) Marktoberdorf im Pro Rind-Restaurant.

Den Lievestream beim "Weihnachtssale" wollten 9000 Zuschauer europaweit und in den USA sehen

Geschäftsführer Thomas Bechteler hielt eine kurze Rückschau auf die letzten Großviehmärkte am 27. April in der Schwabenhalle in Buchloe und am 12. Mai in der Tierzuchthalle in Kempten. Ein großer Erfolg war neben den zahlreichen Auktionen das „1. Weihnachtssale“, eine Eliteversteigerung mit 47 Tieren und einem Live-Stream mit mehr als 9000 Zuschauern europaweit und in den USA. Insgesamt liegt das Vermarktungsvolumen im vergangenen Jahr bei 22,3 Millionen Euro. 53 neue Betriebe nutzen diese Vermarktungsmöglichkeit der Pro Rind. (Lesen Sie auch: Kälberpreise aktuell: So viel kosten Braunvieh, Schwarzbunt, Fleckvieh und Co.)

Der Geschäftsführer von Pro Rind, Thomas Bechteler, berichtete von bereits mehr als 22.000 vermarkteten Tieren im neuen Viehvermarktungszentrum in Unterthingau. Bild: Hans Pfefferle

Die verbandseigenen Weidehöfe und Alpen sind gut belegt. Auf der Eurotier in Hannover, der weltgrößten Messe für Tierhaltung und Management, war Pro Rind mit einem Stand vertreten. Großen Wert legt Bechteler auf den Tiertransportstandard, Kälber dürfen künftig erst ab einem Alter von 28 Tagen transportiert werden. Die Tierschutz-Bestimmungen für den Export wurden verschärft.

Der Vorsitzende klagt in Unterthingau über Doppelmoral. Tierschutzverstöße würden aufgebauscht

Tierschutz-Verstöße würden von den Medien zusätzlich aufgebauscht und die gesamten Tierhalter dafür verantwortlich gemacht, beklagte BZG-Vorsitzender Thomas Fleschutz. Der Gesellschaft bescheinigte er am Beispiel des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ eine Doppelmoral. „Letztlich wird alles auf die Landwirtschaft abgewälzt, aber nach dem Kreuzchen änderten viele ihr eigenes Umweltverhalten nicht“.

Im Bereich der BZG stehen 42 Kühe mit einer Lebensleistung von über 100.000 Kilogramm Milch in den Ställen, 38 Betriebe erreichten eine durchschnittliche Herdenlebensleistung von mehr als 30 000 Kilogramm Milch. Für einen Stalldurchschnitt von über 9000 Kilogramm wurden 49 Verbandsmitglieder mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Der Zuchtleiter betont: "Tiere werden gesünder durch Zucht!"

Aus der Statistik las Zuchtleiter Dr. Franz Birkenmaier einen Milchleistungsrückgang von 77 Liter Milch pro Kuh und Jahr im bayernweiten Durchschnitt heraus. Erklärbar ist dies durch die geringeren Inhaltsstoffe des Grundfutters nach dem Hitzesommer und der Trockenheit, besonders in Mittelfranken. „Tiere werden gesünder durch Zucht“, sagte Birkenmaier und appellierte an die Landwirte, am Programm „Braunvieh Vision G+R (Gesundheit und Robustheit)“ teilzunehmen und die weiblichen Kälber typisieren zu lassen. Dabei erhalte der Landwirt beziehungsweise die Landwirtin alle Informationen, die für eine erfolgreiche Zuchtarbeit und Selektion wichtig sind. Zurzeit werden beim Braunvieh aber lediglich 8,7 Prozent dafür erfasst.

Zufriedene Gesichter zeigten die Betriebsleiter mit einem Herdenleistungsdurchschnitt von über 9000 Kilo Milch bei der Versammlung der BZG: Es gratulierten der Vize-Vorsitzende von Pro Rind, Richard Schindele (vorne links), der BZG-Vorsitzender Thomas Fleschutz (vorne rechts) und, Zuchtleiter Dr. Franz Birkenmaier (oben rechts). Bild: Hans Pfefferle

Innerhalb der letzten zwei Jahre erhöhte sich die Kreuzbandhöhe um zwei Zentimeter auf 147 cm. Diese Entwicklung soll nicht weiterverfolgt werden, „da leichtere Kühe bei gleicher Leistung effizienter sind“. Insgesamt ist ein Rückgang des Braunviehs im Zuchtverband erkennbar, ursächlich dafür sind teilweise die Kreuzungen mit anderen Rassen. Durch den Einsatz von gesextem Sperma ließe sich eine derartige Entwicklung besser steuern.

"Zwei plus zwei sind nicht immer vier"

„Zwei plus zwei sind nicht immer vier, besonders in der Zucht hat man auf die restlichen 50 Prozent keinen Einfluss“, sagte der Geschäftsführer der Rinderbesamungsgenossenschaft Memmingen, Dipl.-Ing. (FH) Konrad Bischof. Er stellte eine kleine Auswahl an Stieren vor. Zumindest bei der Vererbung der Milchleistung steht beispielsweise der Stier „Vpower“ aktuell weit oben in der Rangliste. Genetisch hornlose Vererber werden immer häufiger nachgefragt.

Wie in Memmingen wird auch in der Besamungsstation in Greifenberg/Oberbayern der Typisierung eine große Bedeutung für den Zuchtfortschritt beigemessen. Birkenmaier erklärte anhand der Erlebnisse aus der Züchterreise in die USA und nach Kanada zur World Brown-Swiss Conference in Madison/Wisconsin, dass dies dort längst der Standard ist.