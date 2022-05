Nach eineinhalb Wochen Produktionsstopp legt Fendt in Marktoberdorf am Montag wieder los. Eine Spende an die Ukraine könnte die Cyber-Attacke ausgelöst haben.

17.05.2022 | Stand: 12:20 Uhr

Strahlende Gesichter, Blasmusik, emotionale Reden und jede Menge Luftballons, die am Montagnachmittag in die Höhe stiegen. Freude allenthalben also an Tag eins, an dem bei AGCO/Fendt in Marktoberdorf nach dem gravierenden Hacker-Angriff wieder gearbeitet wurde. Jedoch: Die Feierlichkeiten galten gar nicht dem Produktionsstart, sondern der Einweihung der neuen Lehrwerkstatt. Zur aktuellen Situation kein Wort von den Verantwortlichen.

