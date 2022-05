Neustart bei Fendt nach Hacker-Angriff - Liegt das Motiv für die Attacke in einer Spende?

Nach eineinhalb Wochen Produktionsstopp legt Fendt in Marktoberdorf am Montag wieder los. Eine Spende an die Ukraine könnte die Cyber-Attacke ausgelöst haben.

16.05.2022 | Stand: 19:36 Uhr

Strahlende Gesichter, Blasmusik, emotionale Reden und jede Menge Luftballons, die am Montagnachmittag in die Höhe stiegen. Freude allenthalben also an Tag eins, an dem bei AGCO/Fendt in Marktoberdorf nach dem gravierenden Hacker-Angriff wieder gearbeitet wurde. Jedoch: Die Feierlichkeiten galten gar nicht dem Produktionsstart, sondern der Einweihung der neuen Lehrwerkstatt. Zur aktuellen Situation kein Wort von den Verantwortlichen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.