Neuzugang im TSV Marktoberdorf: Dieses Mädchen schwimmt allen davon

Erst seit wenigen Monaten im Verein und schon auf Medaillenjagd: Elizaveta Demidik aus Russland verstärkt seit Kurzem den TSV Marktoberdorf. Sie hat Großes vor.

13.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Wenn Elizaveta, genannt Liza, im Marktoberdorfer Schwimmbad ihre Bahnen zieht, dann tut sie das kraftvoll und mit konzentriertem Blick. Die 13-Jährige verstärkt seit November die Schwimmmannschaft des TSV Marktoberdorf. Und hat seitdem bereits eine kleine „Karriere“ hinter sich.

Beim Zirbelnuss-Schwimmen und dem Cambomare-Sprint schnitt Demidik hervorragend ab

Beim traditionsreichen Zirbelnuss-Schwimmen des SV Augsburg erreichte Demidik insgesamt den vierten Rang, als erfolgreichste Schwimmerin des TSV Marktoberdorf. Beim Cambomare-Sprint in Kempten erkämpfte sich die junge Füssenerin mit den langen blonden Haaren und dem schüchternen Lächeln sogar fünfmal den Sieg. Seit Kurzem trainiert sie dazu beim Schwaben-Kader. Doch wer steckt hinter dem starken Neuzugang?

Demidik ist zurückhaltend im Gespräch, aber freundlich. Erst seit Oktober lebt sie in Deutschland. Gemeinsam mit ihrer Familie ist sie aus Russland gekommen. Ihr Deutsch ist gut, aber hier und da macht sich die Sprachbarriere noch bemerkbar. Ihre Mutter ist Ärztin und hat bereits seit zwei Jahren geplant, nach Deutschland zu kommen.

„Uns gefällt es hier“, sagt Daria Smirnova. Sie kannte das Land aus dem Urlaub. Die Ärztin ist seit April in Bayern und arbeitet in Hopfen am See. Ihre Familie sei später nachgekommen. „Wir haben uns gut eingelebt“, sagt Mama Daria und ihre Tochter nickt. Nur ihre Großeltern vermisse die 13-Jährige. Das größte Problem hat die Familie aktuell bei der Wohnungssuche: Sie dürfen nur noch bis Mai in ihrer Bleibe in Füssen wohnen.

Die 13-Jährige trainiert mehrmals in der Woche in Marktoberdorf und im Kader

Bereits in Russland ist Demidik viel geschwommen. Mit sieben Jahren habe sie mit dem Wassersport begonnen. Wegen einer Freundin, wie sie sagt. „In Russland habe ich teilweise sechs Mal in der Woche und manchmal sogar zweimal am Tag trainiert“, erzählt die 13-Jährige, die momentan die siebte Klasse am Gymnasium Füssen besucht. Das war allerdings sehr hart, ergänzt sie. Dort hat sie ebenfalls an einigen Wettkämpfen teilgenommen – und hat sogar schon gegen ältere Mitstreiterinnen gewonnen. Da es in Füssen kein Schwimmbad gibt, fahren ihre Eltern Demidik ins benachbarte Marktoberdorf zum Training. Dreimal in der Woche schwimmt sie in Marktoberdorf und einmal im Kader in Kempten. Ihre Lieblingsdisziplin ist Kraul auf 50 und 100 Meter. Mit der Schule lasse sich das Training bisher gut vereinbaren.

„Liza ist sehr bescheiden“, sagt ihr Trainer Mathias Mußack über den Neuzugang in seinem Team und fügt hinzu: „Und sie ist ehrgeizig.“ Das zeigt sich, wenn man die 13-Jährige nach ihren Zielen fragt. Sie reagiert zunächst etwas zögerlich und verrät dann doch, dass sie gerne an der Europa- und der Weltmeisterschaft teilnehmen würde.

